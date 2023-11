Sistem tam bir fiyasko

Öğrencilerin çalışmak zorunda olmasına, barınamamasına dikkat çeken SOL Genç, “#OkuyamıyorumÇünkü” ve “Neyi bekliyoruz?” kampanyası başlattı.

Berkay SAĞOL

Öğrencilerin barınma, yurt, öğrenim sorunları büyürken SOL Genç,” #OkuyamıyorumÇünkü” ve "Neyi bekliyoruz?" şiarıyla ülke genelinde kampanya başlattı. Kampanya kapsamında öğrencilerin, gençlerin yaşadığı ekonomik zorluklar ile eğitimin paralı olması, öğrencilerin çalışmak zorunda bırakılması, barınma krizi ve can güvenliği sorunları gibi birçok soruna dikkat çekildi.

Kampanyanın duyurusunda "Sadece 'öğrenci' olmanın artık geçerli olmadığı, emekçi halkın çocuklarına üniversite kapılarının kapatıldığı bu düzende, kampanyamızı başlatıyoruz. #OkuyamıyorumÇünkü çalışmak zorundayız, barınamıyoruz, eğitim paralı ve can güvenliğimiz tehlikede. Bu düzeni değiştirmek için neyi bekliyoruz? Geleceğimiz için mücadeleye” denildi.

Türkiye’de artık sadece öğrenci olabilmek diye bir durumun tamamen ortadan kalktığını belirten SOL Genç’ten Bilal Aktaş, “Öğrenciler olarak evden işe, işten eve gibi bir hayat yaşıyoruz ve okula gidecek zaman yaratmak bir lüks haline geldi. Arkadaşlarımız ailelerinin yaşadığı şehirde değil de farklı bir kentte üniversite kazanınca kayıtlarını dondurmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da en temel hak olan eğitim hakkının elden alındığı bir denklem ortaya çıkıyor. Bir şekilde okula gelen öğrenci arkadaşlarımız ise barınma problemi yaşıyor. Kentlerde ev kiraları çok yüksek, 5 veya 6 kişi bir araya gelip ancak bir ev tutabiliyor. Sadece ev kiraları da değil sorun. Özel yurtlar çok pahalı, KYK yurtlarında ise can güvenliği sorunu var. Bir kitabın 300 TL olduğu ülkede eğitimimizle ilgili almamız gereken kaynak kitaplara ulaşmak çok güç oluyor. Baştan sona büyük bir fiyasko var” dedi.

FORUMLAR YAPILACAK

Kampanya kapsamında Türkiye’nin birçok üniversitesinde gençlik forumları düzenlemek istediklerine vurgu yapan Aktaş, “Üniversiteler dışında başarabildiğimiz ölçüde liselerde, mahallelerde forumlar yapmayı planlıyoruz. Her yerde öğrencileri bir araya getirmek istiyoruz. Okurken çalışmak zorunda olmak, barınamamak, eğitimin paralı olması ve can güvenliği problemini ele alıyoruz. Ölümle sonuçlanan olaylardan sonra can güvenliğimizin olmadığını herkese duyurmak istiyoruz. Liselerdeki arkadaşlarımızın laik ve bilimsel eğitim talepleri var. Onun dışında onları yarış atı gibi koşturan, piyasacı ve herkesi birbirine rakip olarak yetiştirmeye çalışan bir sistem var. Bunların hepsini tartışacağız. Daha sonrasında ise ‘Neyi bekliyoruz?’ diyerek düzeni değiştirmek için çözüm önerilerimizi açıklayıp bunların üzerine çalışacağız. Üniversitelerde, liselerde ve mahallelerde öğrencileri bir araya getirdikten sonra önümüzdeki aylarda da genel bir Türkiye Gençlik Forumu yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.