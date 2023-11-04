Sistemi çöken THY reklama para akıttı

Sistemlerinde yaşanan sorunla binlerce yolcuyu mağdur eden THY’nin sadece Ocak-Eylül 2023 dönemindeki reklam harcaması 2,8 milyar TL olarak açıklandı. Müşavirlik ve danışmanlık gideri ise 211 milyon TL’yi buldu.

Mustafa BİLDİRCİN

THY’nin bilgi teknolojileri sistemlerinde 1 Kasım’da meydana gelen arıza nedeniyle bilet ve rezervasyon işlemlerinde büyük aksaklıklar yaşandı. Binlerce yolcuyu mağdur eden ve havalimanında uzun kuyruklar oluşturan arızanın, “Siber saldırı” nedeniyle yaşandığı iddia edilse de kurum, iddiayı yalanladı. Havalimanında adeta mahsur kalan yolcular, yaşananlara tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 1 Kasım akşamı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, sistemlerin peyderpey devreye alındığını, uçuşların normale döneceğini belirtti. Arızanın giderilmesinin ardından seferler 1 Kasım günü saat 22.30’da yeniden başladı.

REKLAM HARCAMASI KATLANARAK ARTTI

Çok sayıda yolcuyu mağdur eden THY’nin mali raporları ise reklam için harcanan paranın büyüklüğünü açığa çıkardı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile AKP’li Melih Şükrü Ecertaş’ın yönetim kurulunda yer aldığı şirketin mali tabloları, Ocak-Eylül 2023 dönemindeki reklam harcamasının 2022’nin aynı dönemine oranla yüzde 148 arttığını ortaya koydu.

Mali tablolara göre, THY’nin Ocak-Eylül 2023 dönemindeki reklam harcaması, 2 milyar 877 milyon TL oldu. Kurumun yıllar itibarıyla katlanan reklam harcaması ise mali tablolara şöyle yansıdı:

2019: 994 milyon TL

2021: 696 milyon TL

2022: 1 milyar 847 milyon TL

2023 (Ocak-Eylül): 2 milyar 877 milyon TL

THY’nin müşavirlik ve danışmanlık için harcadığı para da dudak uçuklattı. Buna göre, 1 Ocak 2022-1 Eylül 2022 döneminde 112 milyon TL’lik müşavirlik ve danışmanlık harcamasına imza atan THY, müşavirlik ve danışmanlık harcamasını 1 Ocak 2023-1 Eylül 2023 döneminde ise 211 milyon TL’ye yükseltti.