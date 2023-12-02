Sitede çete var

Esenyurt’taki Fi Tower Sitesi’nin yönetimini bir çetenin ele geçirdiği belirtiliyor. 1755 daireli sitenin sakinleri, milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin polisler ile sıkı ilişkileri olduğunu ve bu sayede korunduklarını söyledi.

İsmail ARI

FETÖ’den tutuklanıp şirketine el konulan, serbest bırakıldıktan sonra ise iade edilen Fikret İnan, İstanbul Esenyurt’ta Fi Tower isimli bir site inşa etti. Bin 755 dairenin yer aldığı sitede şuan yaklaşık 5 bin yurttaş yaşıyor. Ancak özellikle son yıllarda sitede onlarca skandal yaşandı. 2022’de 355 lira olan site aidatı 2 bin 460 TL’ye kadar yükseltildi. Site sakinlerinden her ay yaklaşık 4,3 milyon TL toplanmaya başladı. Ancak yurttaşlar, site yönetiminin bir çete tarafından ele geçirildiğini ve bu çetenin “Sahtecilik, çıkar sağlamak için dolandırıcılık, hakaret, tehdit ve yağma” gibi birçok suça imza attığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Sitede aidat adı altında toplanan paraların başka bir şirkete aktarıldığı da iddia edildi.

SİTE RANT ARACI OLDU

Can güvenliklerinin de bulunmadığını belirten yurttaşlar, suç duyurularında “Kendilerinden çok yüksek miktarda paralar toplandığını ve buna karşı çıktıkları için tehdit edildiklerini” söyledi. Hatta site yönetiminin kendilerine yönelik, “Mahkemeye başvurun, bize bir şey olmaz” dediğini de anlattılar. Sitenin bir rant aracı haline geldiğini belirten yurttaşlar, “Can güvenliğimizden endişe ediyoruz” diye konuştu. Savcılık tarafından, emniyet gönderilen yazıda ise “Site yönetiminin insanları tehdit ettiği, odaya kilitlediği, sitede yaşayanların araçlarına zarar verip mermi koyduğu, kendilerine karşı gelenlerin elektrik kablolarını kesip sayaçlarına zarar verdiği, boş daireleri hukuksuz olarak kiraya verip ‘fuhuş ve uyuşturucu ticareti’ için kullandıkları” iddiaları ifade edildi. Ayrıca savcılık, tedbir alınmasını ve araştırma yapılmasını da istedi. Ancak yurttaşların yaptığı suç duyurularının üzeri kapatıldı ve devam eden davalarda da bir adım atılmadı. Hatta savcılığa başvuran ve sitede yaşayan bir yabancı uyruklu, “Site yönetimi ile birlikte çalıştım. Haksız yere insanları nasıl borçlandırdıklarını, tahsil ettikleri paraları hangi amaçlarla kullandıklarını” delilleri ile sunup anlatmak istediğini söyledi.

Site sakinleri, polisler ile site yöneticilerinin yaptığı görüşmeyi belgeledi.

İTİRAZ EDEN DÖVÜLÜYOR

Sitede yaşayan ve can güvenlikleri için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yurttaşlar ise hukuki mücadelelerinden bir sonuç alamadıklarını ifade ederek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sitedeki çete, pandemi döneminde cezaevlerinden serbest bırakılan sabıkalı insanlar. Site yönetiminde iki Türkiyeli iki de yabancı yer alıyor. Milyonlarca liralık vurgundan söz ediyoruz. Bu duruma itiraz ettik, protesto ettik ve karşılığında site yönetimi bize idari para cezası uyguladı. İtiraz edenler tehdit ediliyor, dövülüyor. Savcılar sürekli ‘az kaldı ilgileneceğiz’ dediler ama oyaladılar. Bizi tehdit edenlerin bize yönelik şikâyeti nedeniyle arkadaşlarımız polisler tarafından alınıp ifadeye götürüldü. Evlerimize zarar verdiler. Hatta araçlarımızın üzerine kurşun koydular ama hukuken hiçbir adım atılmıyor. Site yönetimi açık açık ‘karakola da adliyeye avanta veriyoruz. Bize kimse dokunamaz’ diyor. Site yönetiminde yer alan Hasan Hüseyin K. polislikten çete üyesi olduğu için atılmış bir şahıs. Yine uyuşturucu ticaretinden yargılananlar var.”