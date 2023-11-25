Sitede fahiş aidat artışına tepki

Ankara'da aidat ücretine yüzde yüzün üzerinde zam yapılmasına tepki gösteren site sakinleri ile yönetici arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan tartışma son dönemde aidatlardaki fahiş artışı yeniden gündeme getirdi.

Altındağ ilçesindeki bir sitede, yönetim ile kat malikleri arasında aidat ücretinin fahiş oranda artırıldığı iddiasıyla tartışma yaşandı. Sitede oturan bazı kat malikleri, 363 lira olan aidatın 800 liraya çıkarılmasına itirazda bulunarak, site yönetimine tepki gösterdi. Tepkinin karşılıklı tartışmaya dönüşmesinin ardından olaya polis müdahale etti.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan tartışma son dönemde aidatlardaki fahiş artışı yeniden gündeme getirdi. Aidat artışına tepki gösterenlerden Abidin Şener, 3 ay önce de sitede her daireden 1500 lira toplandığını iddia ederek, "Burada 400 tane daire var. Daha sonra yönetime bu paranın akıbeti soruldu; ancak yönetim tarafından bir cevap gelmedi. Şimdi de 363 lira olan aidat, 800 liraya çıkarıldı. O yüzden insanlar dün site bahçesinde toplandı. Yönetim başkanını çağırıp durumu sorduk. O da kendine göre bir şey anlatmaya çalıştı. Burada herkesin yaşam standardı, kazandığı para belli. Aidatın 800 lira olması burası için çok fazla. Bu kadar büyük paranın nereye gittiği belli değil" dedi.