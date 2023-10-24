Sivas Kangal’da veren de alan da BBP’li isimler

Mustafa BİLDİRCİN

Büyük Birlik Partili (BBP) belediye, tartışmalı bir ihaleye imza attı. BBP’nin elindeki Sivas Kangal Belediyesi’nin milyonluk hamam ve sauna ihalesi, aynı partiden bir ismin müdürü olduğu şirkete verildi.

BBP'li Ahmet Kürşad Apaydın idaresindeki Kangal Belediyesi, 26 Haziran 2023 tarihinde, “Hamam-Sauna” ihalesi açtı. Kangal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale kapsamında ilçeye hamam ve sauna yaptırılacağı belirtildi. Hamam ve sauna için düzenlenen ihalede açık ihale yöntemi kullanılsa da katılımı kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ihaleye yalnızca bir şirket teklif verebildi. Yaklaşık maliyetin 4 milyon 958 bin 682 TL olduğu ihaledeki tek teklifin sahibi Kangal Özkaraca, İnşaat isimli şirket ile 4 milyon 850 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Belediye ile 4,8 milyon TL’lik anlaşma yapan şirketin yöneticisi de tanıdık çıktı. Kangal Özkaraca İnşaat Firmasının müdürü Hulusi Şahin’in, aynı zamanda Sivas İl Genel Meclisi’nde BBP kontenjanından üyelik yaptığı belirlendi.