Sivas'ta 2 bin dekarda etkili olan ot yangını kontrol altına alındı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın birkaç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde çıktı.

Rüzgarın etkisi ve kuru samanların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, kısa sürede geniş otluk alana yayıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının Kayseri il sınırına doğru yayıldığı belirtildi. Yangına Sivas, Kayseri itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 2 bin dekar alan etkilendi.