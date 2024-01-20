Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem: Köydeki 35 evden 20'si hasar aldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Külahlı köyünde bulunan 20 evin duvarında yıkım ve çatlaklar oluştu.
Kaynak: DHA
Sivas'ta gece saatlerinde yaşanan depremde 20 evin duvarında yıkım ve çatlaklar oluştu.
Gürün ilçesinde dün saat 01.27’de merkez üssü Külahlı köyü olan 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.
Yerin 5,33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Sivas kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Külahlı köyünde 20 evin duvarlarında çatlaklar ve yıkımlar oldu.
Sıradaki Haber