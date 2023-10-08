Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

İddiaya göre, Aşağıçakmak köyündeki düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.S, otomobillerine binen M.B, Z.Ç. ve İ.Ç'ye silahla ateş etti.

İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.B. ve Z.Ç. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı B.S, Jandarma tarafından yakalandı.