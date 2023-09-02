Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Sivas'ta, Sıcak Çermik mevkisinde alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Güncel
  • 02.09.2023 09:46
  • Giriş: 02.09.2023 09:46
  • Güncelleme: 02.09.2023 09:53
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Fotoğraf: AA

Sivas'ta seyir halinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'dan Gaziantep'e giden Muhammet Demir idaresindeki yolcu otobüsü Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden Demir, yol kenarında aracı durdurarak 33 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ali Osman Ulusoya ait yolcu otobüsü TIRla çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
BirGün'e Abone Ol