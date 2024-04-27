Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Bizim için önemli bir 3 puandı

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bizim için önemli bir 3 puandı. Konyaspor’a da buradan önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum. Her iki taraf için de kontrollü bir maç oldu. Her iki tarafta pozisyonlar yakaladı. Seyir açısından iyi olmayan bir maç olsa da skor bizim açımızdan güzel oldu" dedi.

Süper Lig'in 34’üncü hafta maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Bizim için önemli bir 3 puandı. Konyaspor’a da buradan önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum. Her iki taraf için de kontrollü bir maç oldu. Her iki tarafta pozisyonlar yakaladı seyir açısından iyi olmayan bir maç olsa da skor bizim açımızdan güzel oldu" dedi.

HEDEFİMİZ HER ZAMAN Kİ GİBİ AVRUPA KONFERANS LİGİ"

Sivasspor’un düşük bütçeyle güzel işler yaptığına değinen Karagöl, "Yıldızımız Manaj çok güzel bir gol attı. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi de çok tebrik ediyorum. Kendileri çok güzel işler yapıyorlar. Bu ekonomiyle, bu kadroyla gerçekten üstün işler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 maç bizim için önemli. Bu maçlarda da iyi skorlar alıp hedefimiz her zaman ki gibi Avrupa Konferans Ligi. Bu iddiamızı her zaman devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzde ki haftalarda da güzel puanlar alırız ve hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.