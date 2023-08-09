Sivas’ta toplu taşımaya zam geliyor

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman yaptığı açıklamada girdi maliyetlerinin yüzde 59 oranında arttığını ifade ederek toplu taşımaya ilerleyen günlerde zam geleceğini açıkladı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ve Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yasin Arslan Şöförler ve Otomobilciler odasında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, mecbur kaldıkları için fiyat güncellemesine gittiklerini ifade ederek, “ Bugün Sivas kamuoyunu bilgilendirmek adına buradayız. Son günlerde hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan enflasyon var. Sivas esnaf ve sanatkârı olarak bizlerde etkilendik. Sivas genelinde bazı mensuplarımıza fiyat güncellemesi yaptık. Bunları mecburiyetten yapmak zorunda kaldık. Biz inşallah hem akaryakıt zamlarının hem de girdi maliyetlerinin frenlenerek durdurulmasını Sivas esnafları olarak talep ediyoruz” dedi.



