Siverek'te AKP ilçe başkanlığı tabelası söküldü, YRP'nin seçim merkezi oldu

AKP Genel Başkan Danışmanı Kasım Gülpınar'ın istifasının ardından Siverek'te AKP'nin ilçe başkanlığı binasının tabelası sökülerek Yeniden Refah'ın Seçim Koordinasyon Merkezi tabelası asıldı. Binanın istifa ettikten sonra Yeniden Refah'a geçen Kasım Gülpınar'a ait olduğu belirtildi.

Şanlırfa'da AKP ilçe başkanlığı tabelasının söküldüğü bina Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Koordinasyon Merkezi oldu.

Artı Gerçek'ten Ali Güzel'in haberine göre, AKP Merkez Karar Yürütüme Kuyrulu (MKYK) Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek 23 Ocak'ta Yenidne Refah Partisi'nin (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Gülpınar'ın bu hamlesinin ardından Siverek'te AKP'de toplu istifalar yaşandı. İstifalar nedeniyle tüzük gereği AKP İlçe Teşkilatı da düştü.

BİNA YRP'YE GEÇEN GÜLPINAR'A AİT

Toplu istifaların ardından Camikebir Mahallesinde 20 yıldır AKP Siverek İlçe Başkanlığı olarak kullanılan binadaki AKP tabelası da 29 Ocak'ta Kasım Gülpınar destekçileri tarafından söküldü. Mülkiyeti Gülpınar'a ait olduğu belirtilen ve uzun yıllar boyunca AKP'nin kullandığı binaya bu kez Gülpınar'ın aday olduğu YRP'nin tabelası asıldı. Bina, YRP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürüldü.

AKP'DEN İSTİFA EDENLER YRP ADAYI OLDU

Kasım Gülpınar'ın YRP'ye geçerek aday olmasının ardından AKP'deki istifalar Siverek teşkilatıyla sınırlı kalmadı. Önceki dönem AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de istifa ederek Gülpınar gibi YRP saflarına geçti ve bu partiden Karaköprü Belediye başkan adayı oldu. Çiftçi, 31 Mart 2024 seçimleri için AKP'ye Urfa Büyükşehir Belediye başkan aday adaylığı başvurusu da yapmıştı. Yine önceki dönem AKP Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de partisinden istifa ederek YRP'nin Eyyübiye adayı oldu. AKP'den istifa eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, önceki dönem AKP Hilvan İlçe Başkanı Hanif Düzme ve AKP Siverek Belediye Meclis Üyesi Hasan İzol da YRP'nin belediye başkanı adayı gösterdiği isimler arasında yer aldı. Kentte, AKP'nin çeşitli teşkilatlarından istifa eden başka isimler de oldu.