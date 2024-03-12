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Siverek’te akrabalar arasında hayvan otlatma nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yerel
  • 12.03.2024 00:07
  • Giriş: 12.03.2024 00:07
  • Güncelleme: 12.03.2024 00:10
Kaynak: İHA
Siverek’te akrabalar arasında hayvan otlatma nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Mezra kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda A.A. (22) ve E.A. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayın gerçekleştiği mahalle ve hastenede geniş güvenlik önemleri alırken, olayla ilgili incelem başlatıldı.

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