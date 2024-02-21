SİYAD Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

Kültür Sanat Servisi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 4 Mart’ta düzenlenecek 56. SİYAD Ödülleri’nde verilecek Onur ve Emek ödülleri belirlendi.

Sinema yazarları bu yıl çektiği filmlerle Türkiye’nin yakın tarihine odaklanan yönetmen Tomris Giritlioğlu’na ve şarkıcı, oyuncu Lale Belkıs’a Onur Ödülü verecek. Emek Ödülü’ne değer görülen isim ise kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da çalışan, Altın Palmiye ve Oscar ödülü alan filmlerde rol alan Necmettin Çobanoğlu.