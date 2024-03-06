SİYAD’ın tercihi Kuru Otlar Üstüne

SİYAD’ın bu yıl 56’ncısını verdiği ödüllere Nuri Bilge Ceylan imzalı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi damga vurdu. Filme toplam 9 ödül verildi. Yönetmen Ceylan, “Bu kadarını beklemiyordum. Filmin sevilmesi beni mutlu etti” dedi.

Emrah KOLUKISA

56. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’ne Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ adlı filmi damgasını vurdu. Tüm kategorilerde ödüle aday gösterilen ve En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin de aralarında olduğu 9 ödül alan film, aday olduğu 11 dalın sadece ikisinde ödülü başka yapıma bırakmış oldu.

İstanbul Modern’de düzenlenen ve sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği tören çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kalabalık öyle büyüktü ki, salonda ayakta töreni izleyenlerin sayısı oturarak izleyenlere yakındı. SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar’ın açılış konuşmasıyla başlayan törende geçen bir yıl içinde yitirilenlerin anıldığı bir bölüm vardı. Sevda Ferdağ, Özkan Uğur, Mehmet Ulay, Erkin Koray, Rana Cabbar ve daha nicelerinin ardı ardına perdeye yansıtılan görüntüleri sinema dünyamızın geçen bir yılda ne kadar eksildiğinin hüzünlü bir dökümüydü.

EMEK ÖDÜLÜ ÇOBANOĞLU’NA

SİYAD Emek Ödülü’nün bu yılki sahibi emektar oyuncu Necmettin Çobanoğlu ödülünü duayen sinema yazarı Burçak Evren’in elinden aldı. 1968 yılında önce bir set işçisi olarak sektöre girdiğini anlatan ve ‘Yol’, ‘Umuda Yolculuk’ gibi filmlerdeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Çobanoğlu kısa ama duygu dolu konuşmasında Şerif Gören, Nur Sürer gibi isimleri anmayı ihmal etmedi ve en çok eşine ve çocuklarına teşekkür ettiğini söyledi.

GİRİTLİOĞLU’NA ONUR ÖDÜLÜ

‘Salkım Hanımın Taneleri’ ve ‘Güz Sancısı’ gibi filmlerin yönetmeni Tomris Giritlioğlu, bu yıl SİYAD Onur Ödülü’nü alan iki isimden biriydi. Heyecanı her halinden belli olan Giritlioğlu’na ödülünü takdim eden Nur Sürer onun için “Tanıdığım en cesur sinemacılardan. Kimsenin işlemeye cesaret edemedi konuları, 6-7 Eylül olaylarını, Varlık Vergisini filmlerinde işledi ve elini taşın altına koymaktan hiç korkmadı. Onunla çalışmış olmak benim için de büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

LAİK CUMHURİYET İÇİN ALIYORUM

SİYAD Onur Ödülü’nü alan diğer isim olan Lale Belkıs sahneye ‘Benden kurtulamadınız daha’ diyerek çıktı ve ödülünü kendisine çok hayran olduğunu söyleyen Ata Demirer’in elinden aldı. Oynadığı farklı karakterler ve söylediği unutulmaz şarkılarla hatırlanan Belkıs ödülünü ‘Cumhuriyet kadınıyım, cumhuriyetim adına alıyorum, Atam adına alıyorum, devrimlerimiz adına alıyorum, laik bir cumhuriyet için alıyorum’ sözleriyle kaldırdı. Bu arada kendisine ödülü takdim eden Ata Demirer’in ‘Ne olur bir komedi kategorisi yapın… Ben de meslektaşlarımla yarışmak istiyorum’ serzenişi izleyiciden büyük alkış aldı.

9 ödül alan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin gölgesinden sıyrılan nadir isimlerden biri Cem Davran oldu. “Hayat’ (Zeki Demirkubuz) filmindeki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Davran ‘Dün 60 yaşıma girdim, bu da güzel bir doğumgünü armağanı oldu. Onur Ödülü’ne geçmeme şu kadar kalmıştı, inşallah En İyi Erkek Oyuncu ödülüyle taçlandıracağım kariyerimi” sözleriyle kabul etti ödülünü ve son dönemde gündemde çokça yer bulan NBC - Demirkubuz sürtüşmesine de esprili bir gönderme yaptığı “Hayran olduğum, Türkiye’nin en iyi iki yönetmeninden birinin filminde oynadığım için… Araya da girmek istemiyorum” sözleriyle salondan bol kahkaha topladı.

Yılın en parlak performanslarından birini sunan ve Cannes’da da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar SİYAD’ın da tercih ettiği oyuncu oldu ve ödülünü oyuncu Selahattin Paşalı’nın elinden aldı. Aynı filmdeki rol arkadaşı Deniz Celiloğlu ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı ve teşekkür konuşmasında ‘Mayıs ayı itibariyle “Kuru Otlar Üstüne’ dört senesini dolduracak benim için. Artık fazla geldi biraz, bu geceyle kapatmak istiyorum gerçekten” diyerek salondan kahkaha topladı ve bunun sinemadan aldığı ilk ödül olduğunu belirterek anne ve babasına teşekkür etti.

VE NBC SAHNEDE

Toplam 9 ödülle gecenin tartışmasız galibi olan ‘Kuru Otlar Üstüne’ için iki kez sahneye çıkan Nuri Bilge Ceylan, En İyi Yönetmen Ödülü’nü Emin Alper’in elinden aldı ve “Bu filmim biraz farklı oldu diğerlerinden. Biraz ayrıştırıcı oldu galiba. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu, hiç sevmeyenler oldu nefret edenler de oldu… Aslında bekliyorduk böyle bir şey ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Ama sinema yazarlarının çoğunluğunun sevenler kısmında olması beni mutlu etti” diyerek teşekkür etti. En İyi Film Ödülü’nü almak için sahneye çıktığında ise erken bir yaşta hayata veda eden sinemacı Ahmet Uluçay’ı andı, onunla bir anısını paylaştı. Tüm ekip arkadaşlarına uzun uzun teşekkür eden Nuri Bilge Ceylan ‘Nuray karakterini yaratmamıza vesile olan, başına gelen onca kötü şeye rağmen çok güçlü ve dik duruşuyla hayran olduğum bir kadın… Günay Karakuş, ona çok teşekkür etmek istiyorum’ diyerek gecenin son sözlerini söylemiş oldu. Tören ödül alan tüm isimlerin toplu fotoğraf için sahneye çıkmasıyla sona erdi.

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ÖDÜLLERDEN BIRKAÇI ŞÖYLE:

• EN İYİ FİLM: Kuru Otlar Üstüne

• EN İYİ YÖNETMEN: Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

• EN İYİ SENARYO: Nuri Bilge Ceylan/Ebru Ceylan/Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)

• CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI: Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)

• EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI: Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)