'Siyasi baskıdan vazgeçin' çağrısı

Haber Merkezi

İHD, Selçuk Mızraklı'ya verilen cezanın Türkiye’de yargısal süreçlerin siyasi iktidarın vesayeti altında olduğunun apaçık göstergesi olduğunu belirterek karara tepki gösterdi. Yerine kayyum atandığı dosyadan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından eksik inceleme nedeniyle bozulan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya yeniden yargılandığı davada, mahkeme aynı cezayı verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, alınan karara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bu cezanın Türkiye’de yargısal süreçlerin siyasi iktidarın vesayeti altında olduğunun apaçık olduğunun göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamada, “AİHM ve AYM tarafından hükmedilen hak ihlali kararlarının ivedilikle iç hukukta uygulanması gerekmektedir. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları sorunlarını en aza indirebilmesinin yolu Kürtlerin ve siyasi temsilcilerinin gözaltına alınması, tutuklanması, ağır cezalara çarptırılması, belediyelere kayyum atanmasıyla değil barışçıl ve diyalog yolu ile çözmenin arayışı ile gerçekleşebilir” ifadeleri kullanıldı.