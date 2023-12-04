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Sokak hayvanlarına dikkat çeken Ecem Erkek AKP'lilerin hedefinde

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sokak hayvanlarına dikkat çeken oyuncu Ecem Erkek, AKP’li yandaşların hedefinde.

Güncel
  • 04.12.2023 16:23
  • Giriş: 04.12.2023 16:23
  • Güncelleme: 04.12.2023 16:34
Sokak hayvanlarına dikkat çeken Ecem Erkek AKP'lilerin hedefinde

Altın Kelebek’te ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Erkek, ödül konuşmasında, kısırlaştırılma çağrısı yaparak hayvan haklarına dikkat çekti.

Erkek’in konuşmasındaki bölüm şöyle:

“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

AKP'li gazeteler ve tanınmış yandaş kullanıcılar Erkek’i konuşmasında Filistin’i anmadığı bahanesiyle Twitter’da hedef gösterdi.

Hedef gösterenlerin bazıları şöyle:

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