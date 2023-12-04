Sokak hayvanlarına dikkat çeken Ecem Erkek AKP'lilerin hedefinde
Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sokak hayvanlarına dikkat çeken oyuncu Ecem Erkek, AKP’li yandaşların hedefinde.
Altın Kelebek’te ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Erkek, ödül konuşmasında, kısırlaştırılma çağrısı yaparak hayvan haklarına dikkat çekti.
Erkek’in konuşmasındaki bölüm şöyle:
“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”
AKP'li gazeteler ve tanınmış yandaş kullanıcılar Erkek’i konuşmasında Filistin’i anmadığı bahanesiyle Twitter’da hedef gösterdi.
Hedef gösterenlerin bazıları şöyle:
Gazze’de de köpekler ölüyor desek, ilgilerini çekebilir miyiz acaba?! pic.twitter.com/KX3wXwfXxE— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) December 4, 2023
Altın Kelebek'te ödül alan oyuncu Ecem Erkek, Filistin'de binlerce kadın ve çocuk katledilirken köpeğine selam yolladı:— Yeni Şafak (@yenisafak) December 4, 2023
"Eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var; Loli. Çok şanslı bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan bir sürü canımız var."
Soldaki İskoçya— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) December 3, 2023
Sağdaki Türkiye
İkisi de aynı gün pic.twitter.com/7cmzCBMI6e
İsrail binlerce Gazzeli çocuk öldürürken Altın Kelebek'te ödül alan Ecem Erkek:— Furkan Bölükbaşı (@furkanbolukbasi) December 3, 2023
“Köpeğim çok şanslı ve mutlu. Köpeklerle sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.”
pic.twitter.com/YKvaRRvHOt
Soldaki Emmy ve Grammy ödüllü ABD’li ünlü Hollywood yıldızı Cynthia Nixon— Ebabil Kusu (@Kusu__Ebabil) December 4, 2023
Sağdaki de Ecem Erkek
Vicdanın ve insanlığın dili, dini, ırkı olmaz. En güzel göstergesi bu video
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Ne anlatıyorsun sen ya? Köpeği varmış Loli gerçekten kafayı yersin.— Nisa Çaydan (@Nisanurcaydan) December 3, 2023
Müslüman insanlara üzülmediğiniz için hayvan severliğinizden konuya girelim:
Gazze'de masum bebekler ile birlikte hayvanlar da katledildi. Loli kadar değerli değiller çünkü derdiniz hayvanlar değil. https://t.co/LHM5sNT7OC