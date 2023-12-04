Sokak hayvanlarına dikkat çeken Ecem Erkek AKP'lilerin hedefinde

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sokak hayvanlarına dikkat çeken oyuncu Ecem Erkek, AKP’li yandaşların hedefinde.

Altın Kelebek’te ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Erkek, ödül konuşmasında, kısırlaştırılma çağrısı yaparak hayvan haklarına dikkat çekti.

Erkek’in konuşmasındaki bölüm şöyle:

“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

AKP'li gazeteler ve tanınmış yandaş kullanıcılar Erkek’i konuşmasında Filistin’i anmadığı bahanesiyle Twitter’da hedef gösterdi.

Hedef gösterenlerin bazıları şöyle:

Gazze’de de köpekler ölüyor desek, ilgilerini çekebilir miyiz acaba?! pic.twitter.com/KX3wXwfXxE — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) December 4, 2023

Altın Kelebek'te ödül alan oyuncu Ecem Erkek, Filistin'de binlerce kadın ve çocuk katledilirken köpeğine selam yolladı:



"Eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var; Loli. Çok şanslı bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan bir sürü canımız var." — Yeni Şafak (@yenisafak) December 4, 2023

Soldaki İskoçya

Sağdaki Türkiye



İkisi de aynı gün pic.twitter.com/7cmzCBMI6e — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) December 3, 2023

İsrail binlerce Gazzeli çocuk öldürürken Altın Kelebek'te ödül alan Ecem Erkek:



“Köpeğim çok şanslı ve mutlu. Köpeklerle sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.”



pic.twitter.com/YKvaRRvHOt — Furkan Bölükbaşı (@furkanbolukbasi) December 3, 2023

Soldaki Emmy ve Grammy ödüllü ABD’li ünlü Hollywood yıldızı Cynthia Nixon



Sağdaki de Ecem Erkek



Vicdanın ve insanlığın dili, dini, ırkı olmaz. En güzel göstergesi bu video



pic.twitter.com/NbpMP7wuvj — Ebabil Kusu (@Kusu__Ebabil) December 4, 2023