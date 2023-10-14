Sokaklara taşıyabiliriz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile sinema meslek birliği temsilcileri 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali için bir araya geldi. Böcek destek isterken, sinemacılar da sansüre karşı durmasını talep etti.

Haber Merkezi

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının yankısı sürüyor. Bianet’in haberine göre, dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival başkanı Muhittin Böcek, İstanbul’da bir otelde sinema meslek birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 12.30’da başlayan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan iki taraf da 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl içerisinde düzenlenmesi isteğini dile getirdi. Bu aşamada Böcek, sinema sektöründen "tam destek" istedi, temsilciler ise Böcek’ten "sansüre karşı net bir duruş sergilemesi"ni talep etti. Tarafların iki-üç gün içerisinde toplantının nihai sonucunu ve aldıkları kararı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği 31 Aralık 2023’e kadar festivalin yapılması zorunlu.

Öte yandan, olası bir festivalde jüri başkanlığı için konuşulan isimler arasında sinema ve dizi oyuncusu Salih Güney’in ismi öne çıkıyor. Bir araya gelen temsilciler, festivalin iptal edilmesinin yanlış bir karar olduğuna değinerek, bunun yerine Antalya’nın tüm sokaklarında film gösterimlerinin yapılabileceği tarihi bir festivale imza atılabileceğini belirtti. Temsilciler ayrıca, sansür tartışmasının da şimdiden “tarihe geçtiği” görüşünde.