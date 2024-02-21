Sokaklara “Yaşasın şeriat” yazdılar!

Genç Hareket Konya isimli grup sokaklara "Yaşasın Şeriat" yazdığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

HABER MERKEZİ

Konya’da bir grup gerici sokaklara “Yaşasın şeriat” yazdı.

Genç Hareket Konya isimli grup tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülere bir de şu açıklama eklendi:

“Şeriat'in mahiyetini bırakın kelime anlamını dahi bilmeyenlerin bu mübarek değerler manzumesine saldırısı karşısında duruyor, onlara rağmen aşk ile haykırıyoruz: Yaşasın Şeriat!”

Öte yandan sosyal medya hesabından şeriat karşıtı bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun kısa süre önce gözaltına alınmıştı.