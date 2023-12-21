Söke için yola çıkan İskender Özturanlı, BirGün’ü ziyaret etti

İstanbul’da ve Adalar’da Kent Konseylerinde başkanlık ve yöneticilik faaliyetlerinde bulunan gazeteci-akademisyen İskender Özturanlı, Aydın Söke’de yerel yönetime talip. Özturanlı, CHP’ye başvuruda bulunarak Söke Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Özturanlı, BirGün’ü ziyaret ederek düşünce ve vaatlerini paylaştı. “Yıllar sonra, beni yetiştiren memleketime dönüyorum. İçimde yıllardır taşıdığım özlem ile ülkemizin birçok bölgesinde edindiğim deneyim ve birikimle geliyorum. Büyük kentlerde emekçi oldum, bilgi birikimimle sivil toplumda, siyasette, medyada, üniversitelerde çalıştım” diyen Özturanlı, kendisini yetiştiren memleketine döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Özturanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzel memleketimiz Söke’nin son yıllarda hem bölgesindeki hızlı gelişmelerden etkilendiğini, hem de plansız ve katılım dengesi öne çıkarılmadan yönetildiği gördüm. Yeniden daha güçlü bir Söke’yi inşa etmek için ilkeli siyaset, dürüst belediyecilik ve mutlu bir kent adına çalışacağım.”

“YERİNDEN YÖNETİM VE ADALET SÖZÜ VERİYORUM”

“Toplumcu, kamunun müşterek değerlerini koruyan, insanlara eşit uzaklıkta, hiçbir çıkar grubuna boyun eğmeden insana, topluma, gençlere, kadınlara, emekçilere de yaşanabilecek güçlü, güzel ve dirençli bir kent adına adil, şeffaf, dürüst ve ehil bir yönetim modelinin sözünü veriyorum” diyen Özturanlı, “Mahallede, sokakta yerinden yönetim ve adalet sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Söke’nin “planlı bir ulaşıma, yürünebilir bir kent olmaya ihtiyacı var, bunun sözünü veriyorum” diyen Özturanlı “Gençlere meslek ve iş fırsatları için çalışan sosyal adaletçi bir yerel yönetim olacağız” vaadinde bulunarak şunları kaydetti:

“İhtilaflardan, kavgalardan vakit kaybettiren tartışmalardan uzak anında hizmet için çalışacağız. Altyapıda birlikte üretilen katılımcı projelerin, mahallelerin, semtlerin yeniden güçleneceği bir model kuracağız. Gençlerin ve kadınların pozitif ayrımcılıkla üretebilecekleri yönetime katılabilecekleri, katılımcı bütçe ve karar mekanizmaları ile Söke’yi yöneteceğiz.”

İlk gençlik döneminde SHP ve daha sonra CHP üyesi olarak siyasal faaliyetlerde bulunan İskender Özturanlı, sosyal demokrat düşünce kuruluşlarında yöneticilik yaptı, saha çalışmalarında yer aldı. Özturanlı ayrıca çeşitli üniversitelerde, ekonomik coğrafya, kültür endüstrileri, siyasal iletişim gibi dersler verdi.