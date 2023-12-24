SOL Feminist Hareket’ten Bakan Tekin’e yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cemaat ve tarikatlarla ilgili sözlerinin yankıları sürerken, Sol Feminist Hareketli kadınlar, Galata Köprüsü’ne "Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan sileceğiz!" pankartı astı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunmasına yönelik tepkiler sürüyor.
"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteren Sol Feminist Hareketli kadınlar, İstanbul'da bulunan Galata Köprüsü’ne pankart astı.
Pankartta, "Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan sileceğiz!" ifadeleri yer aldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” demişti.— İstanbul Sol Feminist Hareket (@istsolfeminist) December 24, 2023
Bir kez de Galata Köprüsü’nden sesleniyoruz: Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan SİLECEĞİZ!#TarikatveCemaatlerKapatılsın pic.twitter.com/NaGjA7daUz
TBMM Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yusuf Tekin, “Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla protokol izlemeye devam edeceğiz” demişti.