Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SOL Feminist Hareket’ten Bakan Tekin’e yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cemaat ve tarikatlarla ilgili sözlerinin yankıları sürerken, Sol Feminist Hareketli kadınlar, Galata Köprüsü’ne "Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan sileceğiz!" pankartı astı.

Kadın
  • 24.12.2023 11:54
  • Giriş: 24.12.2023 11:54
  • Güncelleme: 25.12.2023 08:00
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Feminist Hareket’ten Bakan Tekin’e yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunmasına yönelik tepkiler sürüyor.

"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteren Sol Feminist Hareketli kadınlar, İstanbul'da bulunan Galata Köprüsü’ne pankart astı. 

Pankartta, "Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan sileceğiz!" ifadeleri yer aldı.

TBMM Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yusuf Tekin, “Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla protokol izlemeye devam edeceğiz” demişti.

Halk gericiliği kabul etmiyor
BirGün'e Abone Ol

 

 

 