SOL Feminist Hareket’ten Bakan Tekin’e yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunmasına yönelik tepkiler sürüyor.

"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteren Sol Feminist Hareketli kadınlar, İstanbul'da bulunan Galata Köprüsü’ne pankart astı.

Pankartta, "Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan sileceğiz!" ifadeleri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” demişti.



Bir kez de Galata Köprüsü’nden sesleniyoruz: Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan SİLECEĞİZ!#TarikatveCemaatlerKapatılsın pic.twitter.com/NaGjA7daUz