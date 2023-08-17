SOL Genç, Hatay'da 'Gençlik Kampı' düzenliyor
SOL Genç, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, “Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti” teması ile Gençlik Kampı düzenleyecek. Kampta, atölyeler, konser, forumlar, dayanışma faaliyetleri ve çeşitli etkinliklere yer verilecek.
SOL Genç, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da Gençlik Kampı düzenleyecek.
SOL Genç’in, eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasındaki kamp, “Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti” teması ile gerçekleştirilecek.
Paylaşımda, “Gelecekten mısralar sıralanacak yeniden meydanlarında, seni terk etmeyeceğiz! Gençlik kampımız için Hatay’dayız, terk etmediğimiz yerdeyiz” denildi.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre gençlik kampı kapsamında, atölyeler, konser, forumlar, dayanışma faaliyetleri ve çeşitli etkinliklere yer verilecek.
Kamp kapsamında düzenlenecek olan panellerde konu başlıkları şöyle:
*Siyasal İslamcı Rejimin Eğitim Politikası ve Çıkış Yolu: Feray Aytekin Aydoğan
*Geçmişten Bugüne Gençlik ve Devrimci Siyaset: Önder İşleyen
*Derinleşen Kriz ve Sol Seçenek: Ozan Gündoğdu
Atölyeler ise şunlar:
*Edebiyat: Şükrü Erbaş
*Gazetecilik: Berkant Gültekin
*Kooperatifçilik: Serbay Mansuroğlu
*Laiklik: Yasin Durak
*Feminist Hareketin Toplumsallaşma Olanakları: Diğdem Göverti-Dilara Kurtuluş
⭐️Paneller:— SOL Genç (@solgencbilgi) August 1, 2023
➡️Siyasal İslamcı Rejimin Eğitim Politikası ve Çıkış Yolu (@ferayayd ve Özgür Tıraş)
➡️Geçmişten Bugüne Gençlik ve Devrimci Siyaset (@ondrisleyen)
➡️ Derinleşen Kriz ve Sol Seçenek (@ozngndgdu) pic.twitter.com/5hgaUuioQT