SOL Genç, Hatay'da 'Gençlik Kampı' düzenliyor

SOL Genç, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, “Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti” teması ile Gençlik Kampı düzenleyecek. Kampta, atölyeler, konser, forumlar, dayanışma faaliyetleri ve çeşitli etkinliklere yer verilecek.

Güncel 17.08.2023 17:09 Giriş: 17.08.2023 17:09

Güncelleme: 17.08.2023 17:27 Kaynak: Haber Merkezi

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