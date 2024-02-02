SOL Parti Adayı Vayiç: Kendimiz için hiçbir şey, Kemalpaşa için her şey

SOL Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aday çıkardığı Kemalpaşa’da aday çıkartan seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Başkan Adayı Harun Vayiç, seçim bürosu açılışında "Kendimiz için hiçbir şey, Kemalpaşa için her şey" dedi.

Artvin ilçelerinden sadece Kemalpaşa’da aday çıkartan SOL Parti, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç ile seçim çalışmalarına başladı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda seçim bürosu açılışında konuşma yapan SOL Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Şimşek, “Bizler örnek bir kent örnek bir Kemalpaşa yaratacağız, bunun için bütün Kemalpaşa halkının katılımını sağladığı bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

"Oylar SOL Parti’ye" diyen Şimşek şöyle konuştu: "Alışılmış siyaset tarzının dışında halkın özne olduğu, birlikte karar aldığı,i herkesin eşit temsiliyet hakkına sahip olduğu bir Kemalpaşa özlemi duyduğumuz için aday olduk. Bu güzel yolumuzda bize destek veren herkese, tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Unutmayın ki kendimiz için hiçbir şey Kemalpaşa için her şey diyenlerin yolundan yürüyoruz. Oylar SOL Parti'ye, oylar Harun Vayiç’e."

YENİ BİR YOL YENİ YÖNETİM

SOL Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç de konuşmasında “Müzik seslerinin yükseldiği bir Kemalpaşa için yola çıktık” dedi ve şöyle devam etti: “Biz bu kentin bu sokaklarında anlı hak başı dik çocuklarıyız. Biz bu kente halkla beraber, halk için bir yönetim anlayışı ile geldik. Kadınlarımız ile gençlerimiz ile esnafımız ile köylülerimiz ile muhtarlarımız ile biz bu kentte kurmuş olduğumuz meclislerle Kemalpaşa Belediyesi yeni bir yol yeni bir yöntem anlayışı ile geldik. Sürekli olarak halkımız ile birlikte meclislerde almış olduğumuz kararların belediyede icra olarak faaliyete geçirilmesi ile yeni bir yol anlayışı ile buradayız. Kentimizin sokaklarında gençlerimizi kültür ile sanat ile kentin sokakların da müzik seslerinin yükseldiği bir Kemalpaşa hayali ile biz yola çıktık. Derelerimiz ile suyumuzla yaşam alanlarına sahip çıkan fikirlerimizin kentin sokaklarında yükselmesi ile birlikte biz bir yönetim anlayışı seziyoruz. Bu kentimizin sokaklarından yükselen müzik seslerinden yeni Kazım Koyuncu'larla birlikte biz bu kente müdahale edeceğiz. Kemalpaşa halkı ile hep birlikte bu yönetime talip olduk. Kendimiz için hiçbir şey, Kemalpaşa için her şey.”

YENİ BAŞLANGIÇ ŞART

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş “Sevgili kadınlar, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz... Ve sevgili Kemalpaşalılar, Harun Vayiç’in SOL Parti’nin seçim irtibat bürosunun açılışına hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı.

Taş konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Kemalpaşa hak ettiği yerde değil maalesef sahipsiz, maalesef yorgun düşmüş ya maalesef bitkin düşmüş maalesef neşesini ve ruhunu kimliğini kaybetmiş ve bitap düşmüş. Kemalpaşa’ya bir el uzatmak lazım ve Kemalpaşa’da yeni bir başlangıç yapmak lazım ve Kemalpaşa’ya hep beraber dokunmak lazım ve Kemalpaşa’yı hak ettiği yere taşımak lazım. O yüzden arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda şunun altını çiziyoruz. Kemalpaşa sınırda bu kadar güzel kent ise bizim iddiamız Kemalpaşa’yı bütün Türkiye’de örnek bir kent haline getirmektir. Kemalpaşa örnek olacak ve örnek olmak zorunda bütün Türkiye’de konuşulacak bir ilçe olacak Kemalpaşa. Herkesin söz ettiği ve herkesin gitmek istediği bir kent olacak ve her yönüyle örnek olmalı. Demokrasisi ve yerel yönetim anlayışıyla örnek olmalı ve ben değil biz diyen bir yerel yönetim anlayışıyla örnek olmalı. Biz halkı nasıl yönetir değil, halk nasıl yönetir anlayışıyla örnek olmalı. Bir meclisler demokrasisi inşa etmeliyiz Kemalpaşa’da kadınların, kadın meclisleriyle, çocuklarımızın neşe içerisinde dolaştığı bir Kemalpaşa için ve çocuk meclisleriyle ve gençlerimizin oluşturduğu meclislerle, yaşlılarımızın oluşturduğu meclislerle ve emeklilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kemalpaşa için emekliler meclisleriyle bir meclis demokrasisi inşa etmek için ve Kemalpaşa’da meclisler üzerinden yürüyen bir yerel yönetim anlayışı oluşturmak istiyoruz. Bu demokrasinin ülke genelinde konuşulduğu bir kent yaratmak istiyoruz ve iddiamız budur.”