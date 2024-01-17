SOL Parti, Aksaray Saratlı’da adayını kitlesel bir etkinlikle tanıttı

SOL Parti’nin Aksaray’da Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan’ın aday tanıtım toplantısı ve seçim bürosunun açılışı, yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde, SOL Parti’nin adayı Cuma Kaplan’ın tanıtım toplantısı ve seçim bürosunun açılışı yapıldı.

2 bin yurttaşın yaşadığı beldedeki etkinliğe, Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan’ın yanı sıra SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Aksaray İl Başkanı Haşmet Tekin Ökçe ve 400’e yakın kişi katıldı.

Burada bir konuşma yapan SOL Parti Sözcüsü Tombul, “Kadını evine hapsetmek isteyen yobazlara karşı, toplumsal cinsiyet eşitliğini de geliştireceğiz” dedi.

Tombul şunları kaydetti: “Değerli Saratlılılar, sevgili basın emekçileri; biraz önce il başkanımız da belediye başkan adayımız da SOL Parti’nin yerel yönetimlere dair yaklaşımını ayrıntılı biçimde anlattı. Çok kritik bir yerel seçime gidiyoruz. Özellikle ülkeyi 21 yıldır yöneten AKP-MHP iktidar bloku bu ülkenin bütün yer altı ve yer üstü kaynaklarını haraç mezat sattı. Bizim olan, halkın olan, emekçi halkın olan bütün değerler üç beş sermayedara peşkeş çekildi. Yine AKP, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan hiç kimseye yaşam hakkı vermek istemiyor. Adeta Türkiye’yi tek bir mezhebin tahakkümü altına sokmak istiyor. İşte biz, AKP’nin bu siyasal İslamcı faşizmine itiraz ediyoruz ve diyoruz ki ‘bu ülkede herkes özgürce, kendi inancını yaşayabilmeli. Hiç kimse bir başkasının yaşamına müdahale etmemeli. Bu ülkede insanlar kendi kimliklerini, kendi kültürlerini, kendi onurları olarak taşıyabilmeli.’ Ama onlar diyor ki, ‘hayır, bizim gibi düşüneceksiniz, bizim gibi inanacaksınız, bizim gibi yaşayacaksınız.’ Yağma yok! Bu ülkenin 85 milyon yurttaşı özgürce, istediği biçimde yaşayacak. Sevgili arkadaşlar, 28 Mayıs’ta çaldılar, çırptılar ve adeta bu ülkeyi yeniden bir karabasana mahkûm ettiler. Muhalefet de bu seçimi kaybetmek için elinden geleni yaptı. Seçimden sonra görüyoruz ki bu seçimi kazanmak için yola çıkan ittifaklar bile neredeyse birbirinin aleyhinde çalışmış, neredeyse kaybetmek için uğraşmışlar. Şimdi bu seçimde, bu yerel seçimde iktidar bir kez daha seçimleri kazanarak kendi kurduğu tek adam rejimini, tek mezhep seçimini kalıcı kılmak istiyor. İşte onun için bu yerel seçimlerde AKP-MHP faşizmine karşı birlikte mücadele edeceğiz.”

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul

Cuma Kaplan ise “Bir eser bırakıp gitmek istiyoruz. Saratlı’da eksiklikler var, onları tamamlamamız lazım. Benim önceliğim eğitim. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Belediyeyi dürüstçe çalıştıracağız, çalacağım ne de çaldıracağım” mesajı verdi.

Kaplan şöyle konuştu:

“Halkımızın değerli yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, değerli hemşerilerim aday tanırım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayrıca kasabamızla birleşerek gücümüze güç katan Pınarbaşı halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışına katılan diğer aday arkadaşıma ve muhtarlık yarışına katılan bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Seçim kampanyasının demokratik bir ortamda, barış ve kardeşlik içerisinde, birbirimizi kırıp incitmeden geçmesini temenni ediyorum. Sevgili hemşerilerim, seçim kampanyası süresince projelerimi teker teker anlatacağım. Gelelim şimdi asıl soruya; niçin aday oldum? Değerli hemşerilerim bu görevin ciddi bir sorumluluk istediğini ve zor bir görev olduğunu biliyorum. Zor olduğu kadar onurlu bir görev olduğunu da biliyorum. İçeride ve dışarıda sizleri layıkıyla, hakkıyla temsil etmenin omuzlarıma yükleyeceği ağırlığı şimdiden hissediyorum. Ama bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bana emanet edeceğiniz belediyenin kasasını çalmadan, çaldırmadan namus gibi koruyacağım. Belediye bir geçim kaynağı değil, belediye bir rant aracı değil, orada tüysüz yetimlerin hakkı var. Belediye bir hizmet merkezidir. Hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını yerleştireceğim. Her 6 ayda belediyenin gelirlerini ve giderlerini ilan edeceğim, halkımızı bu konuda bilgilendireceğim. Meclis toplantılarını halka açık yapacağım. Yapılacak hizmetler için halkımızın görüşünü alacağım. Daha disiplinli, daha kurallı, daha verimli çalışmayı yerleştireceğim. Çalışan herkes görevini ve sorumluluğunu bilecek. Kısacası halktan yana, haktan yana, emekçiden yana, yoksulları koruyup kollayan, herkese adaletli ve eşit davranan, hizmeti ön plana alan, çalışan ve çaldırmayan dürüst bir belediyecilik anlayışını getirmek ve yerleştirmek için adayım.”

Kaplan, aday olmasında Saratlı halkının görüşlerinin etkili olduğunu belirtti.