SOL Parti: Artvin Kemalpaşa’da iktidar halkın olacak

SOL Parti, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde halka çağrı yaptı. “Halk için halkla beraber şiarı ile yola çıkıyoruz” diyen SOL Parti, yerel seçimlerde halkçı bir yerel yönetim anlayışı oluşturmak için irade ortaya koyacak.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken SOL Parti, Artvin’in Kemalpaşa ilçesine dönük bir açıklama yaptı.

“Artvin Kemalpaşa'da söz, yetki, karar, iktidar halkın olacak” denilen SOL Parti açıklamasında, “Kemalpaşa halkı yıllardır hak etmediği şekilde yönetiliyor. Halkın özlemini duyduğu halkçı bir yerel yönetim anlayışı oluşturmak için halk için halkla beraber şiarı ile yola çıkıyoruz” ifadeleri yer aldı.

SOL Parti, “Kentimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” vurgusu yaparak şunları kaydetti:

“KENTİN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİ”

“Mart 2024 yerel seçimlerine giden bu süreçte tüm Kemalpaşa halkına çağrımızdır. Bizler bu kentin sakini değil sahibi olmak için, kamucu halkçı şeffaf bir yerel yönetim anlayışı için sorumluluk alıyoruz ve bu sorumluluğu memleketin derdini dert edinen emekten yana halkçı bir yerel iktidar görmek isteyen herkesle paylaşıyoruz.

Kemalpaşa halkının söz sahibi olduğu tek bir merkezden değil de halkın özne olduğu ve kendisini yönetme iradesini gösterdiği mahalle meclisleri ile yönetilen bir belediyecilik anlayışı için bir adım ileri atıyoruz.

Kemalpaşa halkı yıllardır hak etmediği bir yerel yönetimle yönetilmek zorunda değil. Halkın özlemini duyduğu halkçı bir yerel yönetim anlayışı oluşturmak da zor değil. Bu sorumlulukla hareket ediyor, geleceğimizi belli odaklara teslim etmiyoruz.

Halk için halkla beraber şiarı ile yola çıkıyoruz.”