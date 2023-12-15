SOL Parti asgari ücret için sokağa çıkacak

Haber Merkezi

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken yurttaşlar insanca yaşayacak ücret talep ediyor.

SOL Parti ise “AKP asgari ücretle emekçilere sefalet dayatıyor” sloganı ile pazartesi günü saat 13.00’te Unkapanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde bir araya gelecek. SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, “Asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor! İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok! Patronların çıkarı için yapılan asgari ücret görüşmelerini kabul etmediğimizi duyurmak için sokağa çıkıyoruz” denildi.

EN AZ 25 BİN TL

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise asgari ücretin en az 25 bin TL’ye yükseltilmesini, diğer ücretlere de asgari ücret oranında zam yapılmasını isterken DEM Partisi Emek Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı, “TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun gerçeği yansıtmadığı açıktır. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan enflasyonun temel alınması ve bunun biraz üzerinde bir rakam belirlenmesi kabul edilemez” diye konuştu.