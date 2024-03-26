SOL Parti Buca Adayı Erkal Günel’den İGC’ye ziyaret

SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel’den İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni(İGC) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Günel, “Halkın problemleri halk meclislerinde belirlenecek, halk sorunlarını doğrudan söyleyebilecek” dedi.

BİRGÜN EGE

SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC) Başkanı Dilek Gappi ve İGC Genel Sekreteri Mehlika Gökmen’i İGC Uluslararası Basın Merkezi’nde ziyaret etti.

SOL Parti olarak temel hedeflerinin halk yönetiminin örgütlenmesi olduğunu, yönetim organı olarak gördükleri mahalle komitelerinin, halk meclislerinin oluşturulmasını istediklerini ifade eden Erkal Günel, “Halk meclislerini doğrudan halkın yönetime katıldığı birer organ olarak değerlendiriyoruz. Bütçenin oluşturulmasından planlamaya kadar halk meclislerinin etkin olduğu bir yönetim şeklini öngörüyoruz. Halkın problemleri halk meclislerinde belirlenecek, halk sorunlarını doğrudan söyleyebilecek” dedi.

İGC Başkanı Dilek Gappi, yaklaşan yerel seçimlerde Erkal Günel’e başarılar diledi ve İzmir basını, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Gappi, Erkal Günel ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için de teşekkür etti.