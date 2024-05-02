SOL Parti'den 1 Mayıs değerlendirmesi: Taksim iradesine sahip çıkan on binleri selamlıyoruz

SOL Parti, Saraçhane'deki 1 Mayıs eylemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Taksim çağrısı yapan DİSK ve CHP'nin çekilme kararını eleştirilerek "Birlikte on binlerce emekçiye sırtını dönerek alandan çekilmesi de bu 1 Mayıs’ın olumsuzluğu olarak yaşandı" dedi.

SOL Parti, resmi internet sitesinden 1 Mayıs eylemini değerlendiren bir metin yayınladı.

"Ölümüne Koşan İktidar" başlıklı açıklamada, "Yenilmiş ve adım adım çözülen iktidar halkın yükselen mücadelesini bastırmak için tüm İstanbul’u adeta abluka altına aldı" denildi.

SOL Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm toplumu açlığa ve sefalete sürükleyen iktidara karşı; ölüme terk edilen emeklileriyle, açlık seviyesinde ücretlere mahkum edilen işçileriyle, işsizlik girdabında boğulan gençleriyle, kadınlarıyla, emekçi ezilen milyonlar 1 Mayıs meydanlarını doldurdu.

"ÇÖZÜLEN İKTİDAR, İSTANBUL'U ADETA ABLUKA ALTINA ALDI"

Yenilmiş ve adım adım çözülen iktidar halkın yükselen mücadelesini bastırmak için tüm İstanbul’u adeta abluka altına aldı.

İstanbul’un dört bir yanında on binlerce polisle kurulan barikatlar, Beşiktaş’ta, İstiklal’de polis saldırıları, kapatılan yollar, TOMA’larla kuşatılan Saraçhane’deki Su Kemeri, hepsi AKP’nin acizliğinin bir göstergesidir.

Yasak, baskı ve zorbalıkla ayakta kalmaya çalışan iktidarı arkasına saklandıkları Çin Seddi gibi ördüğü duvarları da kurtaramayacaktır.

Emekçi halkın güçlü kollarıyla yıkılamayacak barikatın, aşılamayacak engelin olmadığını başta iktidar sahipleri olmak üzere herkes görecektir.

1 Mayıs 2024 bu rejimin yıkılmaya mahkum olduğunun yeni bir göstergesi ve baskılara karşı Türkiye’nin yeniden kuruluş iradesinin en güçlü çağrılarından birisi olmuştur.

SOL Parti 80 noktada katıldığı 1 Mayıs meydanlarından yükselen bu çağrıyı adım adım örgütleyecektir.

Öte yandan İstanbul’da günlerce “yüzümüzü TAKSİM’e döndük” sözleriyle Taksim için çağrılar yapan DİSK yöneticilerinin, CHP başkan ve yöneticileriyle birlikte on binlerce emekçiye sırtını dönerek alandan çekilmesi de bu 1 Mayıs’ın olumsuzluğu olarak yaşandı.

Saraçhane’de Taksim iradesine sahip çıkan on binleri; ülkenin bütün sokaklarını dolduran tüm emekçileri selamlıyoruz!



Artık ömrünü tamamlayan, büyük bir acz içinde çöküşüne koşan iktidarın karşısında şimdi ülkemizin daha eşit, daha özgür, daha adil, kardeşçe yarınlarını kurmak için yürüme zamanıdır."