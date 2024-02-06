SOL Parti'den 6 Şubat açıklaması: Helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler Ankara'da anma düzenleyen SOL Parti, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” dedi. Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "İnsanlarımızı bile isteye göz göre göre günbegün ölüme terk ettiler. Çünkü onlar bu ülkenin kötülük iktidarıdır, çünkü onlar zalimlerdir, çünkü onlar depremde bile çadır satacak kadar aç gözlü soygunculardır” diye konuştu.

Tüm yurtta, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için anmalar düzenlendi. Bu adreslerden biri de Ankara’ydı. SOL Parti, Ankara’da yaptığı anma etkinliğinde “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” dedi.

Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" sözlerine tepki gösterdi ve “Erdoğan’ın da itiraf ettiği gibi insanlarımızı bile isteye göz göre göre günbegün ölüme terk ettiler. Çünkü onlar bu ülkenin kötülük iktidarıdır, çünkü onlar zalimlerdir, çünkü onlar depremde bile çadır satacak kadar aç gözlü soygunculardır” diye konuştu.

İşleyen açıklamasında şunları kaydetti:

"BU ÜLKE BU KÖTÜLÜK İKTİDARINDAN İBARET DEĞİL"

“6 Şubat’ta kaybettiğimiz bütün insanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Erdoğan’ın da itiraf ettiği gibi insanlarımızı bile isteye göz göre göre günbegün ölüme terk ettiler. Bilerek, isteyerek kendi elleriyle on binlerce insanımızı katlettiler. Depremden sonra o yağmurda, çamurda bir tek çadır vermediler, bir damla suyu, bir dilim ekmeği esirgediler. Onlar, eğitimi, sağlığı, elektriği, suyu yıkıntıya bıraktılar. İnsanlarımızı bir yıldır bu yıkıma bilerek isteyerek terk ettiler. İtiraf ettikleri gibi, tıpkı söyledikleri gibi, hepsini intikam almak için yaptılar. Çünkü onlar bu ülkenin kötülük iktidarıdır, çünkü onlar zalimlerdir, çünkü onlar depremde bile çadır satacak kadar aç gözlü soygunculardır. Çünkü onlar ölümde bile aklına mezhep gelecek kadar karanlığa boğulmuş yobazlardır. Ama bu ülke bu karanlıktan ibaret değil, bu ülke bu zalimlerden ibaret değil.

Bu ülkenin güzel yürekli insanları var, bu ülkenin devrimcileri var. Yıkıntı içinde birlikte ayağa kalkan, dayanışmayla ayağa kalkan, onurlu başı dik, yüreği aydınlık dolu, güzellik dolu, sevgi dolu insanları var. O insanlar ki, bir yıldır olduğu gibi bugün de ayağa kalkmak için birbirlerine sarılıyorlar, birbirlerini kucaklayarak sevgiyle ayağa kalkmak için mücadele ediyorlar. Bu meydandan depremin yaşandığı her yerde bu mücadeleyi yürüten bu ülkenin onurlu insanlarına, güzel insanlarına selam olsun.

Ve onlara sözümüz olsun, nasıl depremin ilk günü yanlarındaysak sonuna kadar yanlarında olacağız. Ve ant olsun bu zalimler, bu soyguncular, bu karanlık yüzlü yobazlar bu memlekette mutlaka bu katliamlarının, bu kötülüklerin hesabını mutlaka verecekler.

Ömrümüz boyunca unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz. Hesap soracağız!”