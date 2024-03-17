SOL Parti'den büyük halk yürüyüşü: Saratlı'da SOL kazanacak, halk kazanacak

SOL Parti, Aksaray Saratlı'da büyük bir halk yürüyüşü gerçekleştirdi. Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı Beldesi'nin SOL Partili adayı Cuma Kaplan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe halkın ilgisi yoğundu.

SOL Parti, Aksaray Saratlı'da büyük bir halk yürüyüşü gerçekleştirdi. Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı Beldesi'nin SOL Partili adayı Cuma Kaplan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe halkın ilgisi yoğundu.

Kaplan, "İçeride ve dışarıda sizleri layıkıyla, hakkıyla temsil etmenin omuzlarıma yükleyeceği ağırlığı şimdiden hissediyorum. Ama bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bana emanet edeceğiniz belediyenin kasasını çalmadan, çaldırmadan namus gibi koruyacağım. Belediye bir geçim kaynağı değil, belediye bir rant aracı değil, orada tüysüz yetimlerin hakkı var. Belediye bir hizmet merkezidir. Hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını yerleştireceğim" diye konuştu.