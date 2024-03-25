SOL Parti'den Fatsa’da yürüyüş: Yağmaya geçit yok

SOL Parti, belediye başkanlığı için aday çıkardığı Fatsa’da yürüyüş gerçekleştirdi. Fatsa’nın talan edildiğine dikkat çeken SOL Parti Adayı Şahin, “Yağmaya dur diyelim, gelin hep birlikte değiştirelim” mesajı verdi.

HABER MERKEZİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Belediye Başkan Adayı Çıkaran SOL Parti, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsa Plevne Meydanı’nda toplanan partililer, tulum eşliğinde şehir turu attı. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşe SOL Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı Rasul Şahin, SOL Parti Ordu İl Başkanı Turgay Bekgöz’ün yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Yürüyüş esnasında sık sık “Eşitlik adalet memlekete sol gerek” sloganları atıldı.

Meydanda konuşan SOL Parti Adayı Şahin, “Fatsa’yı yıllardır talan ediyorlar. Burada maden sahaları, taş ocakları fındığımıza, toprağımıza, suyumuza zarar veriyor. Fatsa talan ediliyor, halkımızın ekmeğiyle, sağlığıyla oynuyorlar” dedi.

“Maden sahalarında siyanür, sülfürik asit, kazmayla çıkarılan metan gazları maalesef halkımızın sağlığını riske atıyor” ifadelerini kullanan Şahin konuşmasının devamında şunları aktardı:

“Ordu’nun yüzde 75’i maden ruhsat alanı haline dönüştürüldü. Bizler aşımıza, ekmeğimize, sağlığımıza kast edenlere karşı dün mücadele ettik, bugün de mücadele edeceğiz. Fatsa’da bir iddia ortaya koyduk. Fatsa geçmişte Terzi Fikri’lerin “başka bir yönetim mümkün” diyenlerin, halkı doğrudan yönetime dahil edenlerin, ‘Çamura Son Kampanyası’ yapanların, tefecilere karşı çıkanların, kültürün ve sanatın şehri olmuştu. Bizler de Terzi Fikri’lerin yolunda kuracağımız mahalle meclisleri ile başka bir Türkiye için oylarınıza talip olduk. Köyleri geziyoruz, Fatsa’nın köylerinde geçmişin ayak izleri hala duruyor. İnsanlar zor durumda, geçim sıkıntısı, borç içinde. Halkımız yoksulluktan uzanmış hale geldi. İnsanların solu özlediğini gördük. Bunun için iddialıyız. Fatsa’yı geçmişte olduğu gibi bir kez daha demokrasiyle yönetmek istiyoruz. Doğa katliamını durdurmak, talana, yağmaya dur demek için sizlerden oy istiyoruz. Gelin hep birlikte değiştirelim.”

BU DÜZENE SON VERELİM

SOL Parti Ordu İl Başkanı Bekgöz ise şöyle konuştu: “İnsanların, milletin seçtiği vekilleri dahi anayasayı hiçe sayarak içerde tutmaya devam ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı, daha fazla kadın cinayetleri duyar olduk. Eğitimin içi boşaltıldı, insanlar çocuklarını okullara gönderdiklerinde hep kaygı içerisindeler. Okulları tarikatlara, cemaatlere bıraktılar. ÇEDES uygulaması adı altında, yeri cami olan imamları okullara doldurdular. Sağlık sistemini çökerttiler. Ekonomide çok büyük bir yıkıma neden oldular. İnsanlar aç, yoksul bırakıldı. Ülkenin tüm kaynakları bir avuç sermayedara peşkeş çekildi. Çevreyi talan ediyorlar. Gelin hep birlikte bu yağma düzenine son verelim. Fatsa örnek bir şehir olsun.”