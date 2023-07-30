SOL Parti: Fındıkta emeğin karşılığını verin

HABER MERKEZİ

Fındık hasadına günler kaldı. Üreticilerin ise gözü açıklanması beklenen fındık fiyatında. İğneden ipliğe gelen zamlar yüzünden masrafı katlanan fındık üreticilerinin geliri de giderek düşüyor.

SOL Parti, fındık üreticilerinin insanca yaşayıp üretebilmesi için 1 kilogram fındık alım fiyatının en az 120 TL olmasını istedi. Fındık üreticilerinin emeğinin karşılığının verilmesi istenen SOL Parti açıklamasında, “Fındık taban fiyatının açıklanmasına günler kaldı. Piyasa aktörleri çok önceden fiyat ve rekolte beklentilerini spekülatif biçimde paylaşmaya başladı. Üreticilerin maliyetleri artarken geliri ve alım gücünün önemli ölçüde düştüğü ve iklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarından dolayı rekolte ve verim kayıpları yaşandığı bir dönemde Bakanlık ise piyasa aktörlerinin manipülasyonuna seyirci kalmakla yetiniyor” denildi.



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Piyasanın taban fiyat beklentisinin üreticileri üretimden uzaklaştırıp açlığa mahkûm ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şirketler lehine düzenlemelere son verin. Kuşkusuz ki fındık üreticilerinin sorunları alım fiyatından ibaret değildir. TMO alım süreci, Ferrero’nun hâkimiyeti, lisanslı depoculuk, tarım sigortaları yasası, sosyal güvencesizlik, mevsimlik işçilerin koşulları gibi bütünüyle şirketleri güçlendirecek biçimde düzenlenen süreçler üreticilerin sorunlarını derinleştirmektedir. Kooperatifçilik yasasını derhal demokratikleştirin ve Fiskobirlik’i fındık alımını üreticilerin üretimden pazarlamaya kadar denetleyip katıldığı bir kuruluş olarak yeniden yapılandırın. Ferrero’ya sağlanan hibe, vergi muafiyeti vb. teşviklerden vazgeçin. Teşvikleri Fiskobirlik’e ve fındık üreticilerine verin. Fındık üreticilerini sosyal güvenceye kavuşturun. Mevsimlik tarım işçilerine sosyal güvence, yaşanabilir barınma ve sağlıklı üretim koşulları sağlayın.”