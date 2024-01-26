SOL Parti Hozat Belediye Başkan adayını açıkladı

Haber Merkezi

SOL Parti Dersim’in Hozat İlçesi’nde belediye başkan adayını açıkladı. Hozat’ta yapılan aday tanıtım toplantısında Belediye Başkan Adayı Aydın Kaya oldu. Toplantıya Hozat İlçe Başkanı Cafer Bozkurt ve SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul’da katıldı.

Toplantıda söz alan Tombul, “Yeni bir tarih yazmaya hazırız. Bizim tarihimizde Fatsa var, direniş komitelerimiz var, devrimci mücadelemiz var. Şimdi Hozat’ta da yeni bir hikâye yazmak için adaylığımızı açıklıyoruz” dedi. Siyasal İslamcı faşizme karşı mücadeleye ihtiyaç var diyen Tombul, "Hozat halkı çok iyi bilir ki bu mücadeleyi ancak devrimciler verebilir. Hozat’a sahip çıkmaya geliyoruz” ifadelerine yer verdi. Tombul’un ardından söz alan Hozat Belediye Başkan Adayı Aydın Kaya da yıllardır köy köy, mahalle mahalle Hozat’ın her tarafını dolaştığını ve halkın sorunlarının ancak kolektif bir anlayış ile çözülebileceğini belirtti. Sorunlara karşı birlikte mücadele ederek çözüm bulmanın tek yol olduğunu aktaran Kaya, Hozat halkının yönetime katılması için aday olduğunu belirterek “Birlikte yöneteceğiz” dedi.