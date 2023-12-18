SOL Parti, "insanca yaşam" için sokağa çıktı: Sefalet ücreti istemiyoruz!

Yeni asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam ederken Ankara'da sokağa çıkan SOL Parti, "Asgari değil insanca yaşam" için çağrı yaptı. Asgari ücretin insanca yaşamı sağlayacak bir seviyeye çekilmesi çağrısı yapan SOL Partililer refah payının garanti edilmesi ve enflasyon kaynaklı kayıpların her ay telafi edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken yurttaşlar insanca yaşayacak ücret talep ediyor.

Bugün, "AKP asgari ücretle emekçilere sefalet dayatıyor" sloganı ile Ankara'da sokağa çıkan SOL Partililer, asgari ücretin insanca yaşamı sağlayacak bir düzeye çekilmesi çağrısında bulundu.

Enflasyondan kaynaklı kayıpların her ay telafi edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, refap payının da garanti edilmesi talep edildi.

Fotoğraf: BirGün

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ememklilere insanca yaşama hakkı tanımayanlar itibardan tasarruf etmeyenlerdir. Bu ülkenin geçnlerine insanca yaşayabilecekleri, insanca eğitim alabilecekleri koşulları sağlamayanlar yandaşlarına huzur hakkı adı altında üç-beş yerden maaş bağlayanlardır.

Bu ülkenin emekçilerini her geçen gün yoksullaştıranlar patronların vergi borçlarını bir gecede sıfırlayanlardır. Asgari ücret görüşmeleri aç gözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmalarından başka bir amacı olmadığını gösteriyor. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütüenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirlemeyeceği açıktır. Tüm emekçileri birleşerek mücadele etmekten başka yolumuz yok.

Asgari ücret insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar her ay telafi edilmeli, refah payı garanti edilmelidir. Komisyon yapısı değişmeli asgari ücretlilerin sesini duyuracağı bir sözleşme sistemine geçilmelidir."

Alanda sık sık, "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Asgari değil insanca yaşam", "Zam zulüm işlence, işte AKP" sloganları atıldı.