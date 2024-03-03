SOL Parti İzmir’de yürüdü: Mücadelemizi sürdürelim

Ülke genelinde ‘Aydınlık Yürüşleri’ örgütleyen SOL Parti, İzmir Buca’da yürüyüş gerçekleştirdi. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, “Bağımsız, özgür, demokratik ve eşit bir ülke yaratana kadar mücadelemizi sürdürelim” dedi.

Halil ERTUNÇ

“Hilafete, Karanlığa Hayır. Aydınlık, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Birleşelim” sloganı ile ülke genelinde ‘Aydınlık Yürüyüşleri’ örgütleyen SOL Parti, eylemlerine İzmir Buca’da devam etti.

Buca Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Forbes Çarşısı’nda son buldu. Eyleme; SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, sendikalar, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri destek verdi.

Eylemde ilk olarak konuşan SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Nuray Beyenç, “Geleceğimizi kendi ellerimize alalım. Sağın tutucu fikirlerine sarılarak; koltuk ve iktidar kavgalarıyla ülkenin kaderini gericiliğe teslim eden muhalefet oyunlarıyla başarılamayacağı ortada. Bu kötülük karşısında tek tek duramayız; beraber olmak örgütlü mücadeleyi geliştirmek zorundayız. Şimdi zulme boyun eğmeyerek mücadeleyi, birliği ve direnişi çoğaltma zamanı. Aydınlık bir ülke, devrimci demokratik bir cumhuriyet kurmak için birleşelim” diye konuştu.

“BU YÜRÜYÜŞ BİR BAŞKALDIRIDIR”

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, “Bu yürüyüş birlik çağrısıdır, bu yürüyüş bir başkaldırıdır” dedi ve ekledi: “Tarikatlara, cihatçı çetelere meydan okuyoruz. Bu ülke sahipsiz değil. Bu ülkeyi şeriatçılara, Amerikan emperyalizmine asla terk etmeyeceğiz. Bu iktidara direnen emekçi insanları sakın umutsuzluğa kapılmasın. Şeriatçı azınlık karşısında güçsüz değiliz, az değiliz. Bu ülkenin en az yarısının hayır dediği, direndiği büyük mücadele sürecinin içinden geldik. Sokağa çıkıp hilafetin kaldırılmasından 100 yıl sonra bugün hala hilafet çağrıları yapanlar Amerikan tezgâhlarında yetiştirildi. Uğur Mumcuları, Bahriye Üçokları onlar katletti. Onlar Aladağ'da kız çocuklarını ateşe verenlerdir. Onlar Ensar Vakfı’nda çocukları istismar edenlerdir. Biz bu ülkede yoksul, emekçi insanların mücadelesini yükselteceğiz. Emekçi halk çocuklarının okullara gidemediği, okulları şeyhlerin, tarikatların kirli yuvası haline getirdikleri düzene karşı direneceğiz. Kimse hakları için mücadele etmeden kazanamaz. Zulme asla boyun eğmeyelim. Bağımsız, özgür, demokratik ve eşit bir ülke yaratana kadar mücadelemizi sürdürelim.”

GERİCİLİĞE GEÇİT VERMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

SOL Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel de şunları ifade etti: “Laiklik mücadelesi aynı zamanda kent mücadelesinden geçer. Biz kentimizde gericiliğe geçit vermemek için çalışacağız. Halkın kendi kendini yöneteceği bir sistem için aday olduk. Laik, demokratik Türkiye, insanca bir halk yaşamı için mücadelemizi yürüteceğiz.”