SOL Parti: Kaş’ta talana onay vermeyin

SOL Parti Kaş İlçe Temsilcisi Gökçe Yılmaz, Antalya Marina’da yat limanının genişletilmesi için imar planı değişikliğine tepki göstererek “Pazartesi yapılacak görüşmede tüm belediye meclisi üyelerinin Kaş‘a ihanet projesine oy vermemeye, doğa ve yaşamdan yana oy kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yat limanının genişletilmesi için yapılmak istenen imar planı değişikliğine tepkiler sürüyor.

SOL Parti, Kaş İlçe Temsilcisi Gökçe Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine çağrıda bulunarak projeye onay verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, “Pazartesi yapılacak görüşmede tüm belediye meclisi üyelerinin Kaş‘a ihanet projesine oy vermemeye, doğa ve yaşamdan yana oy kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

“Kaşta talana onay vermeyin” diyen Yılmaz, “Aksi bir tutum betonlaşmış doğası talan edilmiş bir Kaş ‘tan sorumlu olmak tarihte bu ihanette yer almak demektir” ifadelerine yer verdi.

“SERMAYEDEN YANA DEĞİL DOĞADAN YANA”

Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“SOL Parti olarak gözümüz üzerinizde, pazartesi yapılacak oylama da sermayeden yana değil doğadan yaşamdan, halktan yana oy kullanılması için yaşam savunucularıyla beraber toplantıda olacağız. Tüm Antalyalıları ve Kaşlıları bu talana dur demeye davet ediyoruz."

Antalya’da Kaş Marina’nın genişletilmesi için imar planı değişikliğinin önü açılmıştı. Plan değişikliğiyle beraber alanda otel, AVM ve yüzer iskele yapılmak isteniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan imar planı değişikliyle, marinaya ek olarak ‘otel-AVM ve 2 yüzer iskele yapımı’ gerçekleşecek. Değişiklik ile marinanın kara alanı 58 bin 499 metrekareden 64 bin 211 metrekareye çıkacak. 2 yüzer iskele yapımıyla beraber 487 tekne bağlamalı kapasiteli marinaya 122 tekne bağlama alanı daha eklenecek.