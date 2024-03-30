SOL Parti Kocaeli adayı Yüce: Birlikte umudu örgütlemeye çağırıyoruz

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, partisinin bugünkü halk buluşmasında seçmene seslendi. Yüce, halkla birlikte bir yönetim için SOL Parti’ye oy vermeye çağırdı.

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu, düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

Eşit, laik, özgür bir memleket düşlerinden asla vazgeçmediklerini kaydede Yüce, "Kocaeli’nde tüm sokaklar, tüm Kocaeli halkı bilir ki emeğin,emekçilerin her direnişinde kamusal eğitim,kamusal sağlık mücadelesinde, laiklik mücadelesinde, kadınların,gençlerin, emekçilerin eşit,özgür bir memleket düşü gerçek olsun diye mücadele edenler olduk" dedi.

Kocaeli’nin her sokağında,mahallesinde mücadele tarihlerinin,emeklerinin izleri olduğunu vurgulayan Yüce, halkla birlikte bir yönetim için SOL Parti’ye oy vermeye çağırdı.

Yüce, kendisine verilecek her oyun, başka bir memleket için de umudu büyütme ve yeni bir muhalefet zemininin oluşması için nefes olacağını vurguladı.

Yüce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eşit,laik,özgür bir memleket düşümüzden elli yılı aşkın tarihimiz boyunca asla vazgeçmedik. Kocaeli’nde tüm sokaklar, tüm Kocaeli halkı bilir ki emeğin,emekçilerin her direnişinde kamusal eğitim,kamusal sağlık mücadelesinde, laiklik mücadelesinde, kadınların,gençlerin, emekçilerin eşit,özgür bir memleket düşü gerçek olsun diye mücadele edenler olduk. Mücadele tarihimizin,emeğimizin Kocaeli’nin her sokağında,mahallesinde izleri vardır.

"HALK İÇİN, HALKLA BİRLİKTE BİR YEREL YÖNETİM"

Halk için,halkla birlikte bir yerel yönetim için, sözün de yetkinin de kararın da emekçilerde,gençlerde, kadınlarda olduğu bir Kocaeli için bu memleketi çıkarsız ve karşılıksız seven devrimciler,sosyalistler olarak yerel seçimde SOL Parti’ye oy vermeye, birlikte umudu örgütlemeye çağırıyoruz.

SOL’unda Deniz var. SOL’unda bu memleketi çıkarsız seven devrimciler var.

"VERİLECEK HER OY UMUDU BÜYÜTECEK"

Bize verilecek her oy sayısal bir ifadenin çok ötesinde, mücadeleye, taşıdığımız devrimci değerlere birlikte sahip çıkmaktır, bu memleketin her yerinde, Kocaeli’de devrimciler var diye birlikte haykırmaktır.

Verilen her oy başka bir Kocaeli, başka bir memleket için umudu büyütmenin,yeni bir muhalefet zemininin oluşması için memleket için kocaman bir nefes olacaktır.