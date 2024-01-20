SOL Parti megakent için buluşuyor

SOL Parti İstanbul Örgütü, megakentte Kent Çalıştay’ı düzenleyecek. Partililer, çalıştaya katılım çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

SOL Parti, yarın 15.00’te İstanbul Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde İstanbul Kent Çalıştay’ı düzenleyecek. 2 oturumdan oluşacak çalıştayın ilk ayağında ‘Nasıl bir yerel yönetim’, 2’nci ayağında ise ‘Nasıl bir İstanbul’ sorusuna yanıt aranacak. Mimarlar ve mühendislerin de konuşma yapacağı çalıştayda SOL Parti MYK üyesi Alper Taş açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Taş, SOL Parti'nin yerel seçim stratejisi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek. Ardından "Nasıl bir yerel yönetim" başlıklı ilk oturumda kentsel çalışmalar uzmanı Tarık Şengül, mimar Sema Solaklı, siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan ve yazar Pertev Aksakal konuşacak. "Nasıl bir İstanbul" başlıklı ikinci oturumda ise kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yapan Hatice Kurtuluş, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Efe Akçelik ve Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu'nun sunumları olacak.

Çalıştay’a ilişkin SOL Parti’den yapılan açıklamada “Nasıl bir yerel yönetim?’, ‘Nasıl bir İstanbul?‘ sorularına birlikte cevap arayacağımız kent çalıştayında buluşmak dileğiyle” denildi.