SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu

SOL Parti'nin Hatay ili Defne ilçesi belediye başkan adayı gazeteci Serbay Mansuroğlu oldu. Gazeteci Serbay Mansuroğlu, Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarını ortaya çıkarmıştı.

SOL Parti'nin Hatay ili Defne ilçesi belediye başkan adayı gazeteci Serbay Mansuroğlu oldu. SOL Parti Hatay İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada Serbay Mansuroğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde başkan adayları olduğu açıklandı.

Açıklamada, depremde en çok hasar alan, yıkımın yaşandığı ilçede ittifak arayışının sonuç vermemesi üzerine aday çıkarıldığı ifade edildi. Defne'yi kazanacağını kaydeden SOL Parti Hatay İl Örgütü, Defne'yi bir ittifak meclisiyle yöneteceğini bildirdi.

ENSAR SKANDALINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Gazeteci Serbay Mansuroğlu, Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarını ortaya çıkarmıştı. SOL Parti'nin açıklamasında da Mansuroğlu'nun bu haberi hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbay Mansuroğlu... O bir Defne çocuğu. Başarılarla dolu bir gazeteci. Hatay depremini depremden 13 yıl önce gündeme taşıyan ilk kişi.

Ensar Vakfı'ndaki istismar haberiyle tarikat siyaset ticaret üçlüsünün kirli süreçlerini gözlemleyenlerden ve ifşa edenlerden biri.

Serbay bizim dostumuz, yoldaşımız.

Siyasetin yaş ortalamasına bakarsak genç bir kardeş, memleketin yaş ortalamasına bakarsak tecrübeli bir ağabey.

Defne’nin yaraları dayanışma ile sarılacak. Serbay, depremden hemen sonra Dayanışma Gönüllüleri'nde aktif olarak yer aldı. Hataylı depremzede çiftçilerin, üreticilerin sorunlarını çözmek için kurulan Hatay Dayanışma Kooperatifi'nin kurucuları arasında yer aldı. Dayanışmanın ve mücadelenin Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu bu süreçte Defne’nin sesi olacak.

SESİNİ DUYAN VAR: SERBAY

DEFNE UNUTULSUN İSTEMİYORSAN SERBAY’A GÜÇ VER"