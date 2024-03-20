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SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu, 'mal varlığını' açıkladı

SOL Parti'nin Hatay'ın Defne ilçesindeki seçim çalışmaları sürerken, SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu mal varlığını paylaştı.

Yerel Seçim 2024
  • 20.03.2024 18:36
  • Giriş: 20.03.2024 18:36
  • Güncelleme: 20.03.2024 18:41
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu, 'mal varlığını' açıkladı

SOL Parti'nin Hatay'ın Defne ilçesindeki seçim çalışmaları sürerken, Defne adayı Serbay Mansuroğlu mal varlığını paylaştı.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, bugün Defne'de Mansuroğlu'yla birlikte seçim çalışmalarına katıldı.

Ardından sosyal medya platformu X'ten Mansuroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Taş, "Bugün SOL Parti Defne adayımız Serbay Mansuroğlu’nun çalışmasına eşlik ettik. Çalışma esnasında Serbay Mansuroğlu mal varlığını bizimle paylaştı" dedi. 

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