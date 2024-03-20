SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu, 'mal varlığını' açıkladı
SOL Parti'nin Hatay'ın Defne ilçesindeki seçim çalışmaları sürerken, SOL Parti'nin Defne adayı Serbay Mansuroğlu mal varlığını paylaştı.
SOL Parti'nin Hatay'ın Defne ilçesindeki seçim çalışmaları sürerken, Defne adayı Serbay Mansuroğlu mal varlığını paylaştı.
SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, bugün Defne'de Mansuroğlu'yla birlikte seçim çalışmalarına katıldı.
Ardından sosyal medya platformu X'ten Mansuroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Taş, "Bugün SOL Parti Defne adayımız Serbay Mansuroğlu’nun çalışmasına eşlik ettik. Çalışma esnasında Serbay Mansuroğlu mal varlığını bizimle paylaştı" dedi.
Bugün SOL Parti Defne adayımız Serbay Mansuroğlu’nun çalışmasına eşlik ettik.— Alper Taş (@alper_tas) March 20, 2024
Çalışma esnasında Serbay Mansuroğlu mal varlığını bizimle paylaştı.😊 pic.twitter.com/ldbm0vXpcs