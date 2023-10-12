SOL Parti’den 43 madenci için çağrı

Yaren ÇOLAK

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de gerçekleşen 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9’unun yaralandığı patlamanın birinci yılında madenciler unutulmuyor.

SOL Parti, “43 madenci unutulmayacak” diyerek 15 Ekim’de saat 13.00’te Atatürk Anıtı’nda eylem yapacak. SOL Parti’nin çağrısında, “Kaza değil cinayet, kader değil katliam. Emeğin haklarına sahip çıkmak, iş cinayetlerinin ve Amasra'daki işçi katliamının hesabını sormak için buluşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.