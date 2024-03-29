SOL Parti’den çağrı: Belediye meclislerinde oylar SOL Parti’ye!

Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi yurttaşlara seslenen SOL Parti, tüm Türkiye’de belediye meclislerinde oyların SOL Parti’ye verilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Kişisel ihtiraslara, güç ve para kazanma oyunlarına alet olmuş bu kirli siyasetin karşısında; çıkarsız, pazarlıksız, şantajsız, montajsız tertemiz siyasetiyle, yarının kurucusu yürekli devrimciler var!” vurgusu yer aldı.

Türkiye Pazar günü yapılacak yerel seçimlere odaklanırken SOL Parti, belediye meclisi seçimleri için yurttaşlara çağrıda bulundu.

“Pusulada SOL Parti var diyen” SOL Parti, belediye meclislerinde oyların SOL Parti adaylarına verilmesi için halka seslendi.

Yapılan açıklamada, “Aydınlık, eşit, özgür yarınlar için şimdi boyun eğmeyerek mücadeleyi büyütmenin; iyiliği, güzelliği, sevgiyi, dayanışmayı çoğaltmak için devrimciliği örgütlemenin zamanı!” denildi.

SOL Parti’nin açıklaması şu şekilde:

#PusuladaSOLPartiVAR

SOLUNDA DEVRİMCİLER VAR

“SOL Parti, mücadelenin onurunu taşıyan devrimci adaylarıyla 31 Mart’ta pusulada!

Kişisel ihtiraslara, güç ve para kazanma oyunlarına alet olmuş bu kirli siyasetin karşısında; çıkarsız, pazarlıksız, şantajsız, montajsız tertemiz siyasetiyle, yarının kurucusu yürekli devrimciler var!

#PusuladaSOLPartiVAR

Halkın büyük çoğunluğunun açlık ve sefalete sürüklendiği bu ortamda, tarikatların, cemaatlerin, çetelerin ve emperyalist güçlerin desteğiyle ayakta durabilen yıkılmaya mahkûm bu rejimi mücadele ederek, birleşerek ve örgütlenerek yeneceğiz.

1 Nisan sabahına mücadeleyi büyütmek için; asla vazgeçmeyen, teslim olmayan devrimcilerle omuz omuza ver, SOL Parti’ye güç ver!

#PusuladaSOLPartiVAR

Aydınlık, eşit, özgür yarınlar için şimdi boyun eğmeyerek mücadeleyi büyütmenin; iyiliği, güzelliği, sevgiyi, dayanışmayı çoğaltmak için devrimciliği örgütlemenin zamanı!

TÜM TÜRKİYE’DE BELEDİYE MECLİSLERİNDE OYLAR SOL PARTİ’YE

#PusuladaSOLPartiVAR

Belediye Başkanlığı Seçimlerinde

Oylar Devrimci Adaylara, SOL Parti’ye