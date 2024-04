Sol-sosyalist adaylar "Biz de varız" dedi

Seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre sol ve sosyalist adaylar kıyasıya mücadele etti. Dersim’in Hozat ilçesi ile Aksaray’daki Saratlı Belediyesi’nde SOL Parti’nin adayları halkın desteğini alarak başkan seçildi.

2024 Yerel Seçimi, ülkenin dört bir yanındaki sol ve sosyalist adayların büyük mücadelesine sahne olurken yer yer de kazanımlarla sonuçlandı. Çok sayıda il ve ilçede belediye başkan adayı çıkartan sol ve sosyalist partiler, seçim sürecinde yurttaşlarla bir araya gelerek “halk iktidara” mesajı verdi. Seçim sandıklarında özellikle Cumhur İttifakı’na karşı kıyasıya bir mücadele veren sosyalistler, birlikte yönetmenin taahhüdünü de verdi.

SOL PARTİ İKİ BELEDİYE KAZANDI

SOL Parti, iki belediyede zafer ilan etti. SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Dersim’in Hozat ilçesindeki belediye başkanlıklarını kazandı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde kıyasıya yürüttüğü mücadeleden ise üçüncü parti olarak çıktı. SOL Parti Kemalpaşa’da, halkın çoğunun güvenini aldığını kanıtladı. SOL Parti’nin seçime ilişkin açıklamalarında, “Halk iktidarda!” denildi.

SOSYALİSTLERDEN KIYASIYA MÜCADELE

Hatay’ın Samandağ ilçesinde de kazanan sosyalistler oldu. TİP Belediye Başkan Adayı Emrah Karaçay, ilçe halkının oylarının çoğunu alarak yerel seçimi zaferle sonuçlandırdı. Benzer bir zafer de Dersim’in Ovacık ilçesinde görüldü. EMEP’in belediye başkan adayı Ovacık’ta başkanlık koltuğunun sahibi oldu. Dersim Belediyesi’ni ise CHP’li adayla olan yarışını farkla sonuçlandıran DEM Partili Cevdet Konak kazandı. EMEP’li başkan adayları Dersim’in pek çok ilçesinde de mücadele etti ancak Pertek’te EMEP’in adayı AKP’ye, Mazgirt’te ise CHP’ye kaybetti. Sadece sol ve sosyalist partilerin adayları değil, sol ve sosyalistlerin kentlerde desteklediği adayların da kazanımı oldu. Örneğin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde sol ve sosyalistlerin desteklediği bağımsız aday Ali Kaim seçimi kazandı.

AKSARAY-GÜLAĞAÇ-SARATLI

Saratlı’da halk iktidarda

Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi sosyalistler kazandı. SOL Partili Cuma Kaplan ve CHP’li aday Zeki Türkler’in yarıştığı seçimde, Kaplan 716 oy alarak Saratlı Belediye Başkanı oldu. CHP’li aday Türkler’e ise sandıktan 696 oy çıktı.

SOL Parti’nin seçimi kazanması Saratlı halkı tarafından coşkuyla karşılanırken kutlama yapıldı. Kaya’nın başkanlığı beldede sevinçle karşıladı. Saratlı halkı “Cuma Başkan” sloganları attı. SOL Parti’den yapılan açıklamada ise “Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda!” ifadeleri kullanıldı.

DERSİM - HOZAT

SOL Parti kazandı

Dersim’in Hozat ilçesinde yapılan kıyasıya yarışta sosyalistler kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat Belediye Başkanlığı’nı yüzde 23,50 oy ile SOL Parti Adayı Aydın Kaya aldı. Sol ve sosyalist diğer adaylarla yarışan Kaya’nın karşısında TİP ve CHP’den adaylar bulunuyordu. SOL Parti adayı 478 oyla seçimi kazandı. CHP 449 ile yüzde 22,07 ikinci parti oldu. TİP 422 oyla yüzde 20,75 oy alırken AKP 406 oy ile yüzde 19,96 oy aldı. Bağımsız adaylar ise 235 oy aldı.

DERSİM - MERKEZ

Halk ‘DEM Parti’ dedi



Dersim’de kıyasıya süren seçimi resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti kazandı. Yurttaşlar, Dersim Belediye Başkanlığı için DEM Parti’nin adayı Cevdet Konak’tan yana oy kullandı. CHP’nin adayı Mustafa Çelik ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

DERSİM - MAZGİRT

Kıyasıya mücadele

Dersim’in Mazgirt ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ümit Tayhava yüzde 52,05 oy alarak Belediye Başkanlığı’na seçildi. Sosyalistlerin mücadelesi Dersim’de büyük bir kazanım getirirken yine resmi olmayan sonuçlara göre EMEP’in adayı Rıza Cangöz yüzde 35,50 oy ile seçimde ikinci geldi.

DERSİM - OVACIK

Rekabet sürdü

Dersim’in Ovacık ilçesinde sosyalistler halkın desteğini aldı. Ovacık Belediyesi Başkanlığı için EMEP’ten aday olan Hüseyin Tekinoğlu mücadele verdi. CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül kazanırken AKP’nin adayı Ahmet Şahin üçüncü oldu.

DERSİM - PERTEK

EMEP ikinci parti oldu



Dersim’in Pertek ilçesinde de EMEP’in Belediye Başkan Adayı Kenan Çetin büyük mücadele etti. Pertek halkının çok büyük bir kısmının desteğini alan EMEP, resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 30’luk bir oy oranının sahibi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Recai Vural yüzde 37,64 oy ile seçimden birinci çıktı.

ARTVİN-KEMALPAŞA

Sözümüz söz, Kemalpaşa değişecek

Artvin Kemalpaşa’da seçim öncesi öne çıkan adaylardan biri SOL Partili Harun Vayiç belediye başkanlığı için yarıştı. Sosyalist aday Vayiç’in rakibi olarak CHP’li ve AKP’li adaylar öne çıktı. Yaklaşık 5 bin kişi oy kullandı. Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre, SOL Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Vayiç, 500 kişinin güvenini kazandı. Ancak seçimi kazanan 1.360 oyla CHP oldu. AKP’li aday ise 1.220 oy aldı. SOL Parti tarafından seçimlere ilişkin yayımlanan açıklamada, “Artvin Kemalpaşa düzen partilerinin tüm kirli siyasetleri karşısında SOL Parti, temiz, dürüst ve ilkeli bir siyasetle mücadele etti. Halkın çıkarlarından başka derdi olmayan devrimciler olarak; sokak sokak, ev ev Kemalpaşa’nın her noktasında çalışarak değişim iradesini sandığa taşımak için mücadele ettik. Dayanışmacı rekabet yerine SOL Parti’ye yönelik türlü yalan ve manipülasyona başvuran CHP’nin iktidar partisinden farksız hileleriyle baş edemedik. Seçim sürecinde söylediğimiz her söz için hayatın her noktasında mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

HATAY - SAMANDAĞ

Samandağ’da TİP kazandı

Maraş depreminin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde sosyalistler kazandı. Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) aday gösterilen Emrah Karaçay Samandağ Belediye Başkanı seçildi. Karaçay’ın karşısında CHP, AKP, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve BTP yer alıyordu.

HATAY - DEFNE

Sol adaydan mücadele

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay Defne’de seçimi CHP’nin adayı İbrahim Özgün kazandı. SOL Parti’den Serbay Mansuroğlu, TKP’den Hizam Hasırcı’nın bulunduğu seçim yarışında kıysıya mücadele yaşandı. Sosyalistlerin büyük bir mücadele vererek halkın desteğinin büyük kısmını arkasına aldı. Mansuroğlu şu açıklamayı yaptı: “Halkın gösterdiği samimiyet, güleryüz ve teveccühün hakkını vereceğiz. Oy veren vermeyen herkes için birleşik mücadeleye devam edeceğiz. Gücümüzü esen rüzgârdan değil haklılığımızdan alıyoruz.”

NEVŞEHİR - HACIBEKTAŞ

Soldan destek aldı, kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yapılan seçimi sol ve sosyalistlerin desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ali Kaim kazandı. İlçe Belediye Meclisi Seçimleri'nde de TİP birinci sırada yer aldı.

ANKARA - ÇANKAYA

Kıyasıya çekişme yaşandı

Başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde CHP’nin adayı Hüseyin Can Güner AKP’nin adayı Duhan Kalkan’a karşı büyük bir oy farkıyla seçimi önde tamamladı. CHP Çankaya Belediye Başkanlığı’nı kazanırken SOL Parti’nin adayı İlknur Başer de büyük bir mücadele yürüttü. TİP ise üçüncü parti olarak seçimi tamamladı.