“Sol”dan siyaset hedefi

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP 38'inci Olağan Kurultayı kazanan değişimciler, partinin sol çizgiye doğru yol alması gerektiğini vurguladı. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir, kurultayın sonuçları hakkında BirGün’e yaptığı değerlendirmede, kurultaydan güçlenerek çıktıklarını bildirdi.

Emir, “Umudunu yitirmiş, partisi ile bağını koparmak üzere olan kitleler, gerçek bir yenilenmenin olacağına yönelik umut ışığını fark ettiler ve kulaklarını kabarttılar. Gözlerini yeniden partiye çevirdiler. Ardından demokratik ortamda bir kurultay gerçekleştirildi. Kazanan taraf olduk. Elbette bu galibiyetle yetinemeyiz. Başta Parti Meclisi olmak üzere çoğulcu, katılımcı ve iletişim kanallarını açık tutan bir siyasal örgütlenme sistemi kuracağız. Özellikle de kendini soldan tarif eden bir siyaset oluşturmalıyız” dedi.

ALANLARDA ÖRGÜTLEYECEĞİZ

Siyasetlerini halktan kopuk değil halkla birlikte yürütmek zorunda olduklarını da bildiren CHP’li Emir, şöyle konuştu: “Partimizde son süreçte elbette bazı yanlışlar yapıldı. Ama artık geçmişin yanlışlarına kapılmamak, onları sürekli önümüze koymamak lazım. Özellikle ittifak sisteminin yanlış uygulanması, diğer partilere 30’u aşkın milletvekili verilmesi, Zafer Partisi ile imzalanan protokol, bu günlerin işaretini de vermişti. Çok olumlu işler de oldu elbette. Onu da inkar etmememiz gerekiyor. Şimdi görmezden gelmeden sorunları çözmenin zamanıdır.”

Emir, kurultayın yerel seçimlere de olumlu etkide bulunacağını bildirdi. Emir, “Kurultayımız, yerel seçimlerde de başarı getirecek. Zaten son derece başarılı belediye başkanlarımız var. Yerel yönetimlerde çok başarılıyız, isabetli uygulamalara imza atıyoruz. Bizim önümüzdeki yerel seçimlerde asıl amacımız özellikle büyükşehirleri kaybetmemek, yeni şehirler eklemek ve yerel seçimi kaybetmemektir” şeklinde konuştu.