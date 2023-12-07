Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İstanbul'da motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü Hassan Sheikh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Savcılık ayrıca dosyanın, zanlının kazadaki kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.