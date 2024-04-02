Son 20 yılın verileri: 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayan seçmen sayısı ne kadar?

Kayıtlı 61 milyon 430 bin 934 seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimde 13 milyonu aşkın yurttaş sandığa gitmedi. 46 milyon 46 bin 499 kişi oy kullanırken bu oyların 2 milyon 210 bin 42'si geçersiz olarak kabul edildi.

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 13 milyon 174 bin 393 seçmen oy üzere için sandığa gitmedi.

İHA'nın son 20 yıldaki yerel seçimlere ilişkin derlediği bilgilere göre, 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde 43 milyon 552 bin 931 kayıtlı seçme bulunuyordu.

10 milyonu aşkın seçmenin sandığa gitmediği seçimlerde 33 milyon 211 bin 457 kullanılan oyun 32 milyon 268 bin 496’sı geçersiz sayılmıştı. Katılım oranı ise 76,25 olmuştu.

2009'DA 7 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANMADI

2009 yerel seçimlerinde Türkiye’deki kayıtlı seçmen sayısı 48 milyon 6 bin 650’ye yükseldi. Seçmen sayısı 4,5 milyon artarken 7 milyon 74 bin 390 seçmen sandığa gitmedi. Buna göre, yerek seçimlerde 40 milyon 932 bin 260 oy kullanıldı. Seçimlerde katılım oranı yüzde 85,18 oldu.

SON 20 YILDA EN ÇOK KATILIM 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde ise Türkiye’deki kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 601 bin 748 kişi artarak 52 milyon 608 bin 398 milyona yükseldi. 5 milyon 683 bin 521 seçmenin sandığa gitmediği seçimlerde 46 milyon 924 bin 877 oy kullanıldı. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 89,15 olarak kayıtlara geçti.

8 MİLYON SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçmen sayısı 4 milyon 479 bin 345 kişi artarak 57 milyon 87 bin 743 yükseldi. 48 milyon 271 bin 511 seçmenin sandığa gittiği seçimlerde 8 milyon 816 bin 232 seçmen sandığa gitmedi. Seçimlere katılım ise 84,67 oldu.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN SAYISI ARTAN SEÇMEN SAYISINDAN FAZLA

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde ise seçmen sayısı 4 milyon 343 bin 191 artarak 61 milyon 430 bin 934’e yükseldi. 48 milyon 256 bin 541 seçmenin oy kullandığı seçimlerde 13 milyon 174 bin 393 seçmen sandığa gitmedi. Kullanılan oylarda 46 milyon 46 bin 499’ü geçerli sayılırken, 2 milyon 210 bin 42 oy ise geçersiz olarak tutanaklara geçildi. Böylelikle son 20 yıldaki yerel seçimlerde, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sandığa gitmeyen seçmenin en çok olduğu seçim oldu.