Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti

14 Aralık Perşembe günü Güneş'te son 6 yılın en güçlü patlaması gerçekleşti.

Patlama anı NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi.

Bilim insanları bunun 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu açıkladı.

Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

🚨Strongest flare of this solar cycle!🚨



✨X2.8 Flare✨

⭕️Peak time Dec 14, 17:02 UTC

⭕️Origin NOAA AR 3514 (NW location)

➕Type II &Type IV radio emission @ 17:08 UTC



AR 3514 is currently the most complex AR with another 2⃣ M flares this AM! Info👇

🌐https://t.co/1jkJygKxSj pic.twitter.com/NMo1O1lkZY