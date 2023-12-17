Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti

Güneş'te 2017 yılından bu yana gerçekleşen en büyük patlama meydana geldi. Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

14 Aralık Perşembe günü Güneş'te son 6 yılın en güçlü patlaması gerçekleşti.

Patlama anı NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi.

Bilim insanları bunun 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu açıkladı.

Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

🚨Strongest flare of this solar cycle!🚨



✨X2.8 Flare✨

⭕️Peak time Dec 14, 17:02 UTC

⭕️Origin NOAA AR 3514 (NW location)

➕Type II &Type IV radio emission @ 17:08 UTC



AR 3514 is currently the most complex AR with another 2⃣ M flares this AM! Info👇

🌐https://t.co/1jkJygKxSj pic.twitter.com/NMo1O1lkZY — ESA Space Weather (@esaspaceweather) December 15, 2023

NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.

GÜNEŞ PATLAMALARININ DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Güneş patlamalarının şok dalgası, jeomanyetik fırtına adı verilen bir olaya sebep olur ve Dünya'nın manyetosfer tabakasını etkileyebilir. Bu fırtınanın Dünya'ya çarpması sonucu, Dünya'nın Güneş'e dönük olan yüzündeki manyetosfer tabakası baskılanır, Güneş'ten uzak olan yöndeki "kuyruk" kısmı ise giderek uzar. Manyetosfer bu dalganın ilk şokunu atlatıp, tekrardan eski konumuna döndüğünde, manyetik alanın buluşma noktalarında terawattlar düzeyinde güç üretilir ve bu güç, Dünya'nın atmosferinin üst katmanlarına aktarılır.

Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerine aurora adı verilen ilginç ışık olaylarına sebep olur. Bu sırada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebilir.

Ancak bunun ötesinde bu olayların Dünya üzerinde dikkate değer herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.