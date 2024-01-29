Son bir yıl içinde 2 bini aşkın lokanta kapandı

Ekonomi Servisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2023'te kapanan toplam 25 bin 882 şirketten 2 bin 136'sını lokantalar oluşturdu. Lokantaların kapanan şirket sayısı içerisindeki payı da yüzde 8,25'e yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre, 2023 yılında en çok kapanış olan faaliyetler arasında lokantalar limited şirketler grubunda 2'inci sırada, anonim şirketler ve gerçek kişi ticari işletmeler grubunda 4. sırada yer aldı. 2022'de kapanan lokanta sayısı 1737 iken kapanan şirket içerisindeki pay da yüzde 7,14 seviyesindeydi. Böylelikle 2 yılda kapanan lokanta sayısı 3 bin 873'e ulaştı. 2020 yılında pandemiden büyük yara alan yiyecek içecek sektöründe geçici kapanmaların ardından binlerce işletme kepenk indirmişti. 23 bin 170 bin şirketin kapandığı 2020 yılında "lokantalar ve seyyar yemek hizmeti" alanında faaliyet gösteren 1733 firmanın kapısına kilit vuruldu. Kademeli olarak 2021'in ortalarında açılan lokantalarda pandemi etkisi 2021'de sürmüştü. 2021'de 16 bin 222 şirket kapanırken bu şirketlerin 1418'ini lokantalar oluşturmuştu.