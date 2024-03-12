Son iki ayda 77 kadın öldürüldü

Kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. TKDF’nin raporuna göre yılın ilk iki ayında 77 kadın katledildi.

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), yılın başından itibaren 1 Ocak 29 Şubat’ı kapsayan kadın cinayetlerine ilişkin raporunu paylaştı. 2 aylık verilere göre toplam 77 kadın hayattan koparıldı. 77 kadından 15’i şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Kadınların 47’si ateşli silahla 16’sı kesici aletle öldürüldü. Katledilen kadınların 31’i evli, 23’ü bekar, 10’u ayrılmış, 3’ü birlikte ve 10’unun ise medeni durumu belirlenemedi. Şubat ayı raporuna göre ise 36 kadın hayattan koparıldı.

Öldürülen kadınların katillerle olan bağlantısı şöyle belirlendi:

Kızının/kardeşinin bağlantılı olduğu erkek: 3

Birlikte ilişki yaşadığı: 16

Boşanma/ayrılma aşamasında: 21

Şüpheli ölüm: 15

Tanıdığı erkek: 5

Aile içinden: 17

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KATİL PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Adıyaman’da 72 yaşındaki erkek, 71 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü. Siteler Mahallesi’nde Naile Y. ile evli olduğu Abuzer Y. arasında tartışma çıktı. Abuzer Y. sert bir cisimle başına vurduğu kadını bıçakladı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Naile Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan katil Abuzer Y., işlediği cinayetten pişman olmadığını söyledi. Katil, verdiği ifadede “Beni içeriye atsınlar” dedi. Sağlık kontrolünden geçen kadın katili, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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2 KADIN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Antalya ve Şırnak’ta da 2 kadın dün şüpheli şekilde öldü. Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Melek Saltan, yaşadığı evde yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin iddialarına göre; önceki gün banyoya giren Saltan, uzun süre banyodan çıkmadı. Bunun üzerine banyo kapısını kırarak içeri giren aile bireyleri Saltan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar ettiği iddia edilen Saltan olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan incelemede Saltan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kırgızistan uyruklu 52 yaşındaki Salıma Omarova yatağında hareketsiz bulundu. Durumu evli olduğu erkek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.