Son iki günde en az 10 saldırı gerçekleşti

Ülkede silahlı saldırı olayları devam ederken güvenlik zafiyeti bir kez daha gözler önüne seriliyor. Son 48 saatte en az 10 silahlı saldırı olayı yaşandı.

Haber Merkezi

Silahlı saldırı olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak son 48 saatte en az 10 saldırı olayı yaşandı. Yaşanan olaylarda en az 4 yurttaş yaralanırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Olaylardan bazıları şöyle:

• İstanbul Arnavutköy’de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören 2 saldırgandan biri, onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalışırken, olayda bir kişi yaralandı.

• İstanbul Bağcılar’da yüzleri maskeli iki kişi plakasız motosikletle geldikleri tekel bayisine silahlı ateş açtı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Dükkâna iki mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

• Eskişehir’de bir eğlence mekânına gelen Melih Ş. ile mekânda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. Şahıs yanında bulunan tabanca ile Melih Ş.’ye ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Melih Ş. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

• Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüpheli eğlence mekânına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı.